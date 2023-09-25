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    Москалькова прокомментировала видео, на котором сын Кадырова избивает обвиняемого в сожжении Корана

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    20 комментариев

    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что совершившие преступления должны содержаться в СИЗО «по правилам, которые установлены законом». Комментарий касательно ролика с сыном главы Чечни появился 25 сентября в телеграм-канале омбудсмена.

    «Какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства», — заявила Москалькова.

    В этом же посте омбудсмен подчеркнула, что уничтожение священных книг не может «оставаться безнаказанным».

    В понедельник, 25 сентября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. В своей публикации руководитель региона подтвердил факт избиения и добавил, что гордится поступком своего сына Адама и уважает его выбор.

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    Комментарии 20

    Гость25 Сен 2023 в 23:38
    Хосспади, да в ответ сожгите тору и успокойтесь.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 23:38
    Ах Моська , знать она сильна
    Что лает на слона ...........
    +0−0
    Дядя Бо25 Сен 2023 в 23:37
    "Таковы принципы нашего правового государства», — заявила Москалькова." (с).
    Что за бессмысленный набор слов? О чем говорит эта женщина?
    +0−0
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