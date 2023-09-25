Москалькова прокомментировала видео, на котором сын Кадырова избивает обвиняемого в сожжении Корана

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что совершившие преступления должны содержаться в СИЗО «по правилам, которые установлены законом». Комментарий касательно ролика с сыном главы Чечни появился 25 сентября в телеграм-канале омбудсмена.



«Какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства», — заявила Москалькова.

В этом же посте омбудсмен подчеркнула, что уничтожение священных книг не может «оставаться безнаказанным».