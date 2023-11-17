Адама Кадырова снова наградили. Но не орденом

В Российском университете спецназа — частном учебном заведении в Гудермесе — 15-летнему Адаму Кадырову вручили орден «Трудовая доблесть России». Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в пятницу, 17 ноября. По его словам, награждение состоялось в рамках мероприятия, организованного представителями ВОО «Трудовая Доблесть России». На самом деле речь идет о награждении почетным знаком общественной организации. Легко ли получить красивый, похожий на орден почетный знак «Трудовая доблесть России» и что он дает владельцу, узнала «Фонтанка».

Фото: скриншот видео/ t.me/akhmeddudaev Поделиться Поделиться





На вопрос, может ли коллектив какого-то учреждения предложить кандидатуру, достойную во всех отношениях награждения «орденом», в московском офисе Всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России» ответили: «Человек, достойный награды нашего общества, должен стать членом нашего общества через его региональное отделение. Если руководитель отделения, в котором состоит человек, посчитает, что соискатель награды достоин ее, он походатайствует перед нашим руководством о награждении. После рассмотрения ходатайства в Москве принимается решение».



Знак «Трудовая доблесть России» похож на настоящий орден и солидно выглядит на правой стороне пиджака — правила его ношения установлены в организации. Но, по словам собеседника «Фонтанки», это общественная награда, никаких льгот и преференций она не дает, кроме морального удовлетворения. На сайте организации «Трудовая Доблесть России» сказано: «Знаками награждаются граждане, достигшие больших успехов в производственной, научной, культурной, спортивной и общественной деятельности, а также военнослужащие, активно участвующие в трудовом и патриотическом воспитании молодёжи, выражающие поддержку уставных целей и задач Организации, активные пропагандисты созидательного труда, внесшие свой вклад в становление новой России. Лица, награждённые знаками, считаются членами ВОО «Трудовая Доблесть России».

Однако в самой организации рассказали, что информация о том, что награжденный автоматически становится членом организации «Трудовая Доблесть России», верна «не совсем»: «Это наша награда, ею отмечают коллективы или людей, которые вносят действительно большой вклад в деятельность нашей организации. Иначе будут все звонить и предлагать: «Давайте наградим этого, давайте наградим другого». На вопрос, является ли 15-летний подросток Адам Кадыров членом организации и какой вклад в ее работу он внес, ответить «Фонтанке» не сумели.

Ахмед Дудаев сообщил, что в ходе мероприятия начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров был награжден не только орденом «Трудовая доблесть России», но и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. «Заслуженные награды также получили инструкторы Российского университета спецназа».

Всероссийская общественная организация «Трудовая Доблесть России» создана в 2006 году и объединила героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России». Инициатором ее создания стала Московская общественная организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.