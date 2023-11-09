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    «Являются ярким примером для подрастающего поколения». Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

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    Сыновья Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — награждены высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий». Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

    Фото: телеграм-канал Ахмеда Дудаева
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    «Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения!» — говорится в публикации Дудаева. Также он добавил, что сыновья Кадырова с детства изучают каноны религии, стали хафизами [человек, выучивший наизусть весь Коран], а также делают успехи в спорте, учебе и общественной деятельности.

    Орден «Даймехкан Сий» вручают за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения и прочей деятельности на благо жителей Чечни, уточняет агентство РИА Новости.

    В последние недели сын главы Чечни Адам Кадыров неоднократно получал ордена из рук руководителей российских регионов. Во второй половине октября Адама Кадырова наградил орденом глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. До этого Адам получил орден от главы Татарстана. В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. В ноябре глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил сына Кадырова орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

    Фото: телеграм-канал Ахмеда Дудаева



    Недавно стало известно, что 15-летний Адам Кадыров назначен «на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности» главы Чечни.

    Всё это происходит на фоне недавнего скандала с избиением в СИЗО в Грозном Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает Журавеля, и заявил, что гордится поступком сына и «уважает его выбор».

    Как оценили поступок Адама Кадырова в Чечне и других регионах России, читайте в большом материале «Фонтанки». 12 октября Рамзан Кадыров выложил фрагмент встречи с Журавелем. Кадыров назвал его «агентом СБУ», а также «провокатором и диверсантом».

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    Комментарии 101

    Гость09 Ноя 2023 в 16:35
    Клоунада
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