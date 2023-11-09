«Являются ярким примером для подрастающего поколения». Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Сыновья Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — награждены высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий». Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения!» — говорится в публикации Дудаева. Также он добавил, что сыновья Кадырова с детства изучают каноны религии, стали хафизами [человек, выучивший наизусть весь Коран], а также делают успехи в спорте, учебе и общественной деятельности.
Орден «Даймехкан Сий» вручают за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения и прочей деятельности на благо жителей Чечни, уточняет агентство РИА Новости.
В последние недели сын главы Чечни Адам Кадыров неоднократно получал ордена из рук руководителей российских регионов. Во второй половине октября Адама Кадырова наградил орденом глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. До этого Адам получил орден от главы Татарстана. В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. В ноябре глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил сына Кадырова орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».