Глава Кабардино-Балкарии вручил Адаму Кадырову высшую награду республики

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил сына главы Чечни Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом во вторник, 7 ноября, в своем Telegram-канале рассказал сам Коков.

Руководитель Кабардино-Балкарской республики отметил, что сын Кадырова приехал в Нальчик вместе с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым. Также он добавил, что всей России важно сохранять единство, укреплять дружественные связи, а также беречь традиционные ценности, понятные для всех граждан многонациональной и многоконфессиональной страны.

«То, что он [Адам Кадыров] сделал, — это его внутреннее состояние, будучи хафизом [человек, выучивший наизусть весь Коран]. Увидев этого черта, никто не смог бы удержаться», — сказал Делимханов на видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кокова.

В воскресенье, 5 ноября, стало известно, то 15-летний Адам Кадыров назначен «на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности» главы Чечни. Во второй половине октября сына Кадырова наградил орденом глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. До этого Адам получил орден из рук главы Татарстана. В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни.

