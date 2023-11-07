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    Глава Кабардино-Балкарии вручил Адаму Кадырову высшую награду республики

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    Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил сына главы Чечни Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Об этом во вторник, 7 ноября, в своем Telegram-канале рассказал сам Коков.

    «Сегодня вручил внуку Ахмата-Хаджи Кадырова, сыну Рамзана Ахматовича, Адаму Рамзановичу орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», — говорится в публикации.

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    Руководитель Кабардино-Балкарской республики отметил, что сын Кадырова приехал в Нальчик вместе с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым. Также он добавил, что всей России важно сохранять единство, укреплять дружественные связи, а также беречь традиционные ценности, понятные для всех граждан многонациональной и многоконфессиональной страны.

    Казбек Коков

    «То, что он [Адам Кадыров] сделал, — это его внутреннее состояние, будучи хафизом [человек, выучивший наизусть весь Коран]. Увидев этого черта, никто не смог бы удержаться», — сказал Делимханов на видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кокова.

    В воскресенье, 5 ноября, стало известно, то 15-летний Адам Кадыров назначен «на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности» главы Чечни. Во второй половине октября сына Кадырова наградил орденом глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. До этого Адам получил орден из рук главы Татарстана. В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни.

    Всё это происходит на фоне недавнего скандала с избиением в СИЗО в Грозном Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает Журавеля, и заявил, что гордится поступком сына и «уважает его выбор».

    Как оценили поступок Адама Кадырова в Чечне и других регионах России, читайте в большом материале «Фонтанки». 12 октября Рамзан Кадыров выложил фрагмент встречи с Журавелем. Кадыров назвал его «агентом СБУ», а также «провокатором и диверсантом».

    Фото: Казбек Коков

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    Адам КадыровРеспублика ЧечняКабардино-БалкарияАдам ДелимхановКазбек Коков
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