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    16-летний Адам Кадыров стал куратором еще одного батальона

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    39 комментариев

    Сын главы Чечни 16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского, сообщил 15 декабря в своем telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям и печати республики Ахмед Дудаев.

    «С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор. Возложенная на него задача ответственна и сложна, но нет никаких сомнений, что он справится с ней на все сто процентов!» — написал Дудаев.

    Ещё 3 декабря об участии в торжественной церемонии открытия новой базы батальона имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии рассказал глава республики Ахмат Кадыров.

    «На плацу в полной боевой экипировке и снаряжении выстроились 300 человек личного состава батальона. Каждый из них готов преданно защищать интересы нашей великой Родины и выполнять поставленные задачи руководства страны. <…> Жить ради народа, защищать Отечество — только такая жизнь имеет смысл. Именно таким человеком и бесстрашным воином был Байсангур Беноевский, именем которого назван батальон. Он не был политиком и никогда не хотел иметь власть. Он сражался за свой народ и за него отдал свою жизнь», — рассуждал тогда в своем телеграм-канале Кадыров.

    Байсангур Беноевский — один из национальных героев Чечни, соратник имама Шамиля. К 1846 году в боях с российскими войсками графа М. С. Воронцова он потерял руку и глаз, а в 1847 году в боях за Гергебиль ему пушечным ядром оторвало ногу.

    Напомним, в конце ноября Адам Кадыров также стал куратором батальона имени шейха Мансура в составе Минобороны РФ.

    Ранее сыну Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской Республики. Адама также наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России».

    Награждать Адама Кадырова начали после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения сыном Никиты Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана и арестовали.

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    Комментарии 39

    Дядя Бо15 Дек 2023 в 23:11
    Требую присвоить этому смышлёному мальчугану внеочередное воинское звание генералиссимус. И 2(два) ведра медалей с орденами.
    +0−0
    AndrewBarsik15 Дек 2023 в 23:10
    Мы вообще-то в Санкт-Петербурге живём. Гораздо интереснее узнать- "кураторами" чего стали отпрыски нашей местной "знати". Давно на эту тему никаких новостей.
    +1−0
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