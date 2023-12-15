16-летний Адам Кадыров стал куратором еще одного батальона

Сын главы Чечни 16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского, сообщил 15 декабря в своем telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям и печати республики Ахмед Дудаев.

«С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор. Возложенная на него задача ответственна и сложна, но нет никаких сомнений, что он справится с ней на все сто процентов!» — написал Дудаев.

Ещё 3 декабря об участии в торжественной церемонии открытия новой базы батальона имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии рассказал глава республики Ахмат Кадыров.



«На плацу в полной боевой экипировке и снаряжении выстроились 300 человек личного состава батальона. Каждый из них готов преданно защищать интересы нашей великой Родины и выполнять поставленные задачи руководства страны. <…> Жить ради народа, защищать Отечество — только такая жизнь имеет смысл. Именно таким человеком и бесстрашным воином был Байсангур Беноевский, именем которого назван батальон. Он не был политиком и никогда не хотел иметь власть. Он сражался за свой народ и за него отдал свою жизнь», — рассуждал тогда в своем телеграм-канале Кадыров.



Байсангур Беноевский — один из национальных героев Чечни, соратник имама Шамиля. К 1846 году в боях с российскими войсками графа М. С. Воронцова он потерял руку и глаз, а в 1847 году в боях за Гергебиль ему пушечным ядром оторвало ногу.

Напомним, в конце ноября Адам Кадыров также стал куратором батальона имени шейха Мансура в составе Минобороны РФ.



Ранее сыну Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чеченской Республики. Адама также наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России».