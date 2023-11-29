16-летнего сына главы Чечни назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал куратором батальона имени Шейха Мансура в составе Минобороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем телеграм-канале .

Адама Кадырова представили личному составу батальона 28 ноября. Делимханов заявил, что назначение 16-летнего сына главы республики стало результатом заслуг Адама «в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа». По словам депутата, Адам действует и думает «как настоящий мужчина».

«Он также много и усиленно занимается совершенствованием своих навыков владения оружием, достигнув в этом направлении больших успехов. Дорогой племянник – прирожденный воин, обладающий прекрасными лидерскими качествами», – заявил Делимханов.



О формировании нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа Шейха Мансура, объявил глава Чечни Рамзан Кадыров 24 октября. После этого был назначен командир батальона – им стал Руслан Геремеев. По данным РБК, он был одним из фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова.

