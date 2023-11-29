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    16-летнего сына главы Чечни назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

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    Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал куратором батальона имени Шейха Мансура в составе Минобороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем телеграм-канале.

    Адама Кадырова представили личному составу батальона 28 ноября. Делимханов заявил, что назначение 16-летнего сына главы республики стало результатом заслуг Адама «в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа». По словам депутата, Адам действует и думает «как настоящий мужчина».

    «Он также много и усиленно занимается совершенствованием своих навыков владения оружием, достигнув в этом направлении больших успехов. Дорогой племянник – прирожденный воин, обладающий прекрасными лидерскими качествами», – заявил Делимханов.

    О формировании нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа Шейха Мансура, объявил глава Чечни Рамзан Кадыров 24 октября. После этого был назначен командир батальона – им стал Руслан Геремеев. По данным РБК, он был одним из фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова.

    Кроме назначения куратором, Адаму Кадырову также вручили звезду под номером 2 батальона имени Шейха Мансура. Первую звезду получил Рамзан Кадыров.

    Ранее сыну Кадырова присвоили звание Героя Чеченской республики. Адама также наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии Ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России». Награждать Адама Кадырова начали после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения сыном Никиты Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана и арестовали.

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