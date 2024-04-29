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    Депутат Хинштейн заявил, что не видит ничего плохого в проверке сексуальной ориентации чиновников перед назначением на пост

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    «Зонами недоступности» для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть учреждения и органы власти, напрямую связанные с воспитанием детей и молодежи. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в интервью газете «Самарское обозрение».

    На вопрос о том, нужно ли «проверять сексуальную ориентацию всех чиновников до назначения на высокие посты», Хинштейн ответил, что не видит в такой проверке «ничего предосудительного и плохого».

    «Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности», — говорит депутат.

    Комментируя недавний гей-скандал в Самаре, Хинштейн заявил, что в последнее время «возникло сразу несколько таких скандалов». Это дало депутату повод предположить, что речь идет «о некой системе, попытке гей-лобби внедриться в образовательную и воспитательную среду с тем, чтобы оказывать влияние на детей».

    Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев добровольно ушел в отставку после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал, что 34-летний министр якобы слишком уж крепко дружит со своим 32-летним подчиненным. Молодые люди были уличены депутатом, в частности, в том, что вместе ездили в отпуск и жили в одном номере. При этом депутат отмечает, что не утверждал и не утверждает сейчас, что Бурцев является представителем «какого-то меньшинства». Но задается вопросом, почему же Бурцев ушел, если считает все оговором.

    Подробнее о реакции на скандал в Самаре читайте в интервью Хинштейна «Фонтанке». Там он говорил и о том, что «каждый человек имеет право на свою личную частную жизнь», лишь бы она не влияла на политику в сфере молодежной и образовательной.

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