Депутат Хинштейн заявил, что не видит ничего плохого в проверке сексуальной ориентации чиновников перед назначением на пост

«Зонами недоступности» для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть учреждения и органы власти, напрямую связанные с воспитанием детей и молодежи. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в интервью газете «Самарское обозрение».



На вопрос о том, нужно ли «проверять сексуальную ориентацию всех чиновников до назначения на высокие посты», Хинштейн ответил, что не видит в такой проверке «ничего предосудительного и плохого».



«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности», — говорит депутат.

