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    МИД Таджикистана послу РФ ноту в связи с «нарушениями прав» граждан республики

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    Послу России в Таджикистане Семену Григорьеву вручили ноту в МИД республики в связи с «нарушениями прав» граждан этой страны на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили 29 апреля в таджикском дипведомстве.

    Нота содержит «констатацию серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения, а также повсеместного нарушения прав и свобод» граждан Таджикистана в России. В Душанбе отмечают, что подобные действия применяются исключительно в отношении граждан этой республики, что «в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений».

    Ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России. Причины такого заявления не объяснялись. Издание «Азия-Плюс» сообщило о «сотнях таджикских мигрантов», застрявших на российско-казахстанской границе. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила ситуацию тем, что на сухопутных участках российско-казахстанской границы повышены меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в условиях сохраняющейся террористической угрозы. Въезжающих иностранных граждан тщательно досматривают независимо от гражданства. Ситуацию с гражданами Таджикистана, «застрявшими на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России», Захарова назвала преувеличенной.

    Вечером 22 марта группа вооруженных людей ворвалась в красногорский «Крокус Сити Холл» и открыла стрельбу по находившимся там людям. Позже в здании произошел взрыв и начался пожар. По последним данным, число жертв достигло 144, еще 551 человек пострадал. Судом арестованы 12 фигурантов, в том числе 4 предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана. Также задержания лиц, которые могли быть связаны с обвиняемыми, прошли и в Таджикистане.

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