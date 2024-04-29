МИД Таджикистана послу РФ ноту в связи с «нарушениями прав» граждан республики

Послу России в Таджикистане Семену Григорьеву вручили ноту в МИД республики в связи с «нарушениями прав» граждан этой страны на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили 29 апреля в таджикском дипведомстве.



Нота содержит «констатацию серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения, а также повсеместного нарушения прав и свобод» граждан Таджикистана в России. В Душанбе отмечают, что подобные действия применяются исключительно в отношении граждан этой республики, что «в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений».

