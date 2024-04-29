Лепнина упала на петербурженку у дома на Гороховой. Пострадавшая «немного в шоке»

Кусок лепнины, отколовшийся от фасада дома на Гороховой улице в Петербурге, травмировал проходившую мимо девушку. Об этом 29 апреля «Фонтанке» сообщили очевидцы.

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По их словам, инцидент произошел около полудня у дома по адресу: Гороховая, 19. Судя по видео с места, элемент декора приземлился близко ко входу в одно из помещений.



Пострадавшей по имени Виктория пришлось посетить врача. По ее словам, кусок лепнины упал с крыши. Всего в доме три этажа. «Сейчас только вышла из травмы. Ушибы руки и ноги без переломов. Немного в шоке пока», — сообщила «Фонтанке» девушка.



Дом обслуживает Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района. Генеральный директор управляющей компании Анна Иваськова сообщила «Фонтанке», что не в курсе ситуации, и попросила связаться с ней в рабочие дни, то есть со 2 мая. При этом, по словам самой Виктории, ей уже звонили из управляющей компании. «Я им сказала, что свяжусь с ними завтра, потому что сегодня пока ещё в шоке. Не готова это обсуждать», — отметила она.

