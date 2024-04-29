Пассажиры вернулись в Пулково после посадки на рейс в Сочи. К морю их доставит другой самолёт

Рейс в Сочи с опозданием вылетел из Петербурга в понедельник, 29 апреля. Пассажирам пришлось проходить на посадку дважды и в разные самолёты.



По данным онлайн-табло Пулково, задержался рейс 6561, назначенный на 13:15. Как рассказала «Фонтанке» одна из пассажирок, на посадку всех пригласили своевременно, самолёт начал движение, но в воздух не поднялся — пассажиров высадили и на автобусах вернули в аэропорт.

В авиакомпании «Россия» уточнили, что вылет сдвинули по техническим причинам. В Сочи с пассажирами в 15:21 вылетел резервный борт.