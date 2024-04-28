Петербурженка попробовала на зуб мужское достоинство. Приехавшие к ней полицейские ни о чем не подозревали

Случайными свидетелями интимной жизни стали полицейские во Фрунзенском районе Петербурга. Их вызвали на криминал, а они увидели, что значит попробовать мужское достоинство на зуб.



Как стало известно «Фонтанке», днём 28 апреля в полицию обратилась жительница улицы Турку. 43-летняя женщина обеспокоенным голосом заявила о ножевом ранении.



Когда полицейские приехали по названному адресу, они застали неожиданное. В квартире с петербурженкой находился её 47-летний приятель. В процессе общения дама надкусила половой орган своего кавалера. Мужчина на всякий случай заверил сотрудников, что претензий ни к кому не имеет.

