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    В парадной на Петроградке исторические двери заменили новоделом. Монтажная пена жильцов не смутила

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    В доходном доме Корневых на Большом проспекте Петроградской стороны, 19, в Петербурге исторический дверной тамбур заменили новоделом со стеклопакетами. Внимание на это 29 апреля обратили энтузиасты экскурсионного проекта «Русский модерн».

    Фото 1:Павел Тали
    Фото 2:Павел Тали
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    Заметить изменения нетрудно даже с обывательской точки зрения. Если раньше в доме была старинная деревянная дверь с фактурной расстекловкой, сейчас установлена обычная пластиковая дверь со стеклопакетами. Особое возмущение любителей архитектуры вызвала монтажная пена в дверном проеме.

    По словам одного из авторов проекта, местные жители претензий к результатам ремонта не предъявили. С их слов, работы провели одну-полторы недели назад.

    Доходный дом Корневых на Большом проспекте построен в 1905–1906 годах в стиле эклектика. Статуса объекта культурного наследия у здания нет.

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