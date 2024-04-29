В парадной на Петроградке исторические двери заменили новоделом. Монтажная пена жильцов не смутила

В доходном доме Корневых на Большом проспекте Петроградской стороны, 19, в Петербурге исторический дверной тамбур заменили новоделом со стеклопакетами. Внимание на это 29 апреля обратили энтузиасты экскурсионного проекта «Русский модерн».

Заметить изменения нетрудно даже с обывательской точки зрения. Если раньше в доме была старинная деревянная дверь с фактурной расстекловкой, сейчас установлена обычная пластиковая дверь со стеклопакетами. Особое возмущение любителей архитектуры вызвала монтажная пена в дверном проеме.

По словам одного из авторов проекта, местные жители претензий к результатам ремонта не предъявили. С их слов, работы провели одну-полторы недели назад.



Доходный дом Корневых на Большом проспекте построен в 1905–1906 годах в стиле эклектика. Статуса объекта культурного наследия у здания нет.

