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    Пробки

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    На КАД полыхает фура. Видео

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    Горящий грузовик собирает пробку на КАД перед мостом через Охту. Кадрами поделились вечером 29 апреля читатели «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    На Беляевском мосту полыхает КАМАЗ, он стоит у обочины. Судя по кадрам, кабина уже полностью выгорела.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о возгорании грузовика на 38-м км внешнего кольца КАД поступила в 17:10. Заняты полоса безопасности и 1-я полоса. Пострадавших нет.

    На внешней стороне кольцевой у моста собралась километровая пробка.

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    Обновление:

    По данным ГУ МЧС, в 17:42 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

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