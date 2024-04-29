На КАД полыхает фура. Видео

Горящий грузовик собирает пробку на КАД перед мостом через Охту. Кадрами поделились вечером 29 апреля читатели «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
На Беляевском мосту полыхает КАМАЗ, он стоит у обочины. Судя по кадрам, кабина уже полностью выгорела.
читатель «Фонтанки»
Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о возгорании грузовика на 38-м км внешнего кольца КАД поступила в 17:10. Заняты полоса безопасности и 1-я полоса. Пострадавших нет.
На внешней стороне кольцевой у моста собралась километровая пробка.
Обновление:
По данным ГУ МЧС, в 17:42 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.