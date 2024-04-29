В Петергофе трёхлетний ребёнок выпал из окна

Трёхлетняя девочка попала в больницу после падения со второго этажа в Петродворцовом районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 апреля.
Плачущего ребёнка у трёхэтажного дома накануне в девятом часу утра заметила прохожая. Женщина предположила, что девочка могла упасть с высоты, и незамедлительно позвонила в скорую.
Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, медики диагностировали травмы головы, живота и груди. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Аналогичная история сегодня произошла в Москве. Там трехлетний ребенок выпал с 12 этажа и выжил, сейчас он в больнице.
В апреле в петербургском следственном комитете сообщали, что падение из окон — одна из основных причин детского травматизма. Родителям рекомендуют отодвинуть от окон мебель, с помощью которой ребёнок может забраться на подоконник, проветривать, открывая окна сверху, установить блокираторы или снять ручки, чтобы дети не могли открыть окна самостоятельно, и не доверять москитной сетке — малыши падают вместе с ней.