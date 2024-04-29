На треть дороже. Сколько будут стоить шашлыки на майские праздники

Фото: Максим Григорьев / ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» уже составляла карту точек Петербурга и Ленобласти, где шашлыки можно пожарить без нарушения закона. С местом определились, осталось понять, что по ценам и какое мясо брать выгоднее всего. Как в течение года менялся шашлычный индекс и во сколько обойдется майское застолье — в тексте «Фонтанки».



Год назад стоимость шашлычной корзины выросла на 2,6–5,13% — в зависимости от вида мяса. В этом году статистика плачевнее: с прошлых майских праздников отдельные виды мяса подорожали на треть.



В рублях больше всего подорожала баранина, килограмм которой вырос в цене сразу на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 832 рублей за кило, по данным Росстата. Причем еще в начале 2024 года килограмм баранины стоил в среднем 760 рублей, что на 9% дешевле, чем в канун праздников. В прошлом мае баранина тоже подросла в цене к сезону шашлыков — сразу на 2,1% за неделю.

А в процентах сильнее всего подорожало самое дешевое мясо — курица, сразу на 32% в сравнении с прошлым годом. Килограмм тушки обойдется в Петербурге в 215 рублей в среднем. Что примечательно, в начале года курицу продавали еще дороже. Цены на курятину в России били рекорды еще в августе — из-за сокращения производства и вспышек птичьего гриппа. С тех пор проблемы отрасли решить не удалось, и курятина подорожала еще больше.



На 14% с прошлого года подорожали говядина и свинина — до 607 и 340 рублей за 1 кг соответственно. Однако если говядина с января начала в цене постепенно расти — в среднем на 6%, то свинина, наоборот, подешевела. Правда, всего на пару процентов.

По данным участников рынка, которые собрал «Коммерсантъ», к праздничным выходным свинина и курятина подорожали на 6–8%. По прогнозам производителей, рост цен краткосрочный, не видят причин для беспокойства и в Минсельхозе. В среднем по России рост цен на свинину составил 14%, а говядина на косточке по стране стоит дешевле, чем в Петербурге, — 550 рублей за килограмм.



Подсчитали среднюю стоимость шашлыка и аналитики сервиса «Такском», опираясь на данные кассовых чеков. Так, средняя цена на шашлык из курицы поднялась на 25% в сравнении с прошлым годом — до 339 рублей, из индейки — на 16%, до 457 рублей. На 10% подорожала свинина, стоимость килограмма которой в среднем составила 464 рубля, и всего на 1% — говядина, шашлык из которой обойдется россиянам в 521 рубль за килограмм. Она и оказалась самой популярным мясом для шашлыка — продажи говядины в конце апреля выросли на 35%. Для сравнения — спрос на свинину в тот же период вырос всего на 3%.

У аналитиков АТОЛ на вкусовые предпочтения россиян иные взгляды. По их исследованию данных продаж за 2023–2024 годы, в преддверии майских праздников звездой мангалов становится замаринованная курица, на которую приходится 47% покупок. Еще 37% — на заготовки для шашлыка из свинины, а оставшиеся 16% — на баранину, индейку и говядину.

Средняя стоимость комплекта шампуров составила 294 рубля, мангала — 442 рубля, угля — 213 рублей, а средства для розжига — 126 рублей. Упаковка купат в среднем обойдется россиянам в 230 рублей, лаваш — в 59, подсчитали аналитики АТОЛ.



Подорожал в Петербурге с начала года и алкоголь к застолью: пиво — на 3%, до 179 рублей за литр в среднем, вино — на 2%, до 524 рублей за литр, коньяк — на 4%, до 1 374 рублей. Подешевела только водка, но незначительно — всего на половину процента, до 802 рублей за литр.



Арендовать беседку для жарки шашлыков можно в пределах тысячи рублей за час в черте города. В Курортном районе цены варьируются от 4 до 6 тысяч за день для компании до десяти человек, в 800–900 рублей за час можно уложиться в Колпино, в 1,5–2 тысячи — в Петергофе и Ломоносове.



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Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

