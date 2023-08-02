Переходим на картошку? Цены на курицу бьют исторические рекорды — что с ними будет дальше

Если рост цен не остановится, то курица может присоединиться к своим более дорогим «коллегам» — свинине, говядине и баранине Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Курятина традиционно считается самым доступным мясом среди всех остальных. Но этим летом цены на курицу взлетели настолько, что даже мясопроизводители заменяют ее в колбасе свининой, и это получается для них выгоднее. Что происходит с ценами на курятину? Как высоко они еще могут подняться и упадут ли когда-нибудь на прежний уровень, а то и ниже?

Исторический рекорд Если в прошлом году цены на курятину росли скромно и всего один раз (скачок до 190,85 рубля за кило был в апреле 2022-го, потом стоимость так же резко упала до 169,69 рубля за пару недель), то в этом году индекс курицы из месяца в месяц удивлял аналитиков. Медленно, но верно он дотянулся сперва в июне до 193,48 рубля за кило, а в июле достиг отметки в 196,93 рубля. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, это исторический рекорд стоимости.

Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Почему растут цены Эксперты выделяют несколько основных причин роста цен на куриное мясо. По словам экономиста Леонида Холода, один из важных факторов — рост издержек производства в условиях инфляции. — Производитель ведь должен частично переносить на кого-то издержки. Соответственно, они и переносятся в цену, — объяснил Леонид Холод. — Серьезно подорожали кормовые добавки, корма в птицеводстве — критический элемент себестоимости, соответственно, кормовые добавки тоже занимают довольно большой процент. Подорожали потому, что значительная часть добавок — импорт, а это и подорожание валюты, и логистические сложности. Подорожал транспорт, топливо, энергоносители, а птицефабрики — это энергозависимое производство. Зарплату сотрудникам нужно увеличивать, потому что она и так небольшая — надо следить за инфляцией.

Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.

Были предположения, что цены повысились из-за сокращения производства курятины. В частности, «Коммерсант» писал о том, что это произошло в Воронежской и Курской областях — регионах (наряду с Белгородской и Брянской областями), на которые приходится около половины всего производимого куриного мяса в центральной части страны. Но в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что производство мяса птицы в стране растет, а подорожание носит сезонный характер.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (крупных, средних, малых) увеличилось на 3,6%, до 5,4 миллиона тонн в живом весе. Показатель по птице прибавил 1,9%, достигнув 2,7 миллиона тонн, по яйцам — 4%, до 16 миллиардов штук. На мясо кур за год цена выросла на 6%. Текущая динамика цен носит сезонный характер, — приводил сообщение ведомства ТАСС.

Некоторые эксперты связывают дефицит производства с птичьим гриппом — за первое полугодие зафиксировали 55 вспышек этой болезни в 24 регионах.

— Из-за гриппа птиц на рынке мог образоваться некий дефицит куриного мяса. Хотя, исходя из данных Росстата, снижение производства мяса птицы зафиксировано только в июне (минус 4% за месяц), а в целом за полгода в крупных сельхозорганизациях отмечается прирост производства на 1,9% год к году, — рассказала гендиректор аналитической компании Emeat Любовь Савкина.

В мае производители колбасы (Национальный союз мясопереработчиков) и вовсе просили Минсельхоз ввести ограничения на экспорт курицы или квоту на ее беспошлинный импорт — об этом сообщала «Российская газета». Это нужно было производителям для того, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Из-за подорожавшей курятины мясопереработчикам пришлось заменять ее в колбасе на нежирную свинину. Это, в свою очередь, повлекло за собой рост цен на свиные полутуши.

Директор ростовского предприятия «Тавр» (которое также заменило свининой курятину в колбасе) Александр Ремета отметил, что спрос на куриное мясо последнее время рос быстрее, чем предложение. Он уточнил, что Казахстан прекратил поставки курятины, а Белоруссия — сократила их, заявив, что это временно. Какое-то время у «Тавра» был запас курицы, благодаря которому предприятие смогло долгое время избегать замены сырья. Но запасаться куриным мясом на весь период кризиса невозможно из-за короткого срока его годности.

— Рост цен и дефицит сырья имеет место и для «Тавра», но партнеры стараются избегать срывов поставок. <...> Частичное применение курятины в колбасах — это вкус, к которому привык наш потребитель. Но временный переход на свинину не ухудшит качество продукции, а в некоторых случаях сделает ее более ароматной и насыщенной, — заверил директор завода.

— Мясопереработчики забыли о том, что колбасу надо делать из говядины и свинины, и добавляли туда курятину. Просто если колбаса дорогая, ее тоже начинают покупать меньше. Если хочешь поддержать объем сбыта, колбасу надо удешевлять, а как? Вместо свинины добавляют курятину. Отсюда и появляется дополнительный мощный спрос [на куриное мясо], — считает Леонид Холод. Еще один важный фактор — это резко возросший спрос на курицу при сохранившемся на прежнем уровне предложении. — Курица — это последнее пристанище мясоедов при относительном и абсолютном падении платежеспособного спроса, — пояснил Леонид Холод. — Если денег не хватает, вначале люди перестают покупать дорогое мясо вроде баранины. Затем перестают покупать и говядину — она подорожала тоже в последнее время. Свинина — следующая станция, но когда и с ней начинаются проблемы по тем же причинам, остается птица. Птица принимает на себя дополнительный спрос, падающий с более дорогих сортов мяса. Получается уникальная ситуация, когда производство сбалансировано, и при обычной ситуации мяса хватает, но дополнительный спрос есть дополнительный спрос. Цена повышается на его величину, если не увеличить соответствующим образом производство.

Что будет с ценами дальше Надеяться на то, что в ближайшее время цены на куриное мясо понизятся, не приходится. По словам экспертов, единственное, чего стоит ожидать — замедления роста (и его последующей остановки). Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что цены на курицу долгое время оставались наиболее стабильными в стране — рост был намного ниже инфляции. — Даже с учетом подорожания цены на мясо птицы в России намного ниже мировых, — уверен Юшин.

Экономист Леонид Холод считает, что в сложившейся ситуации с инфляцией цены вряд ли будут понижаться, но их рост должен замедлиться. — В стране есть инфляция, ее пока никто не остановил. Птица — товар массового спроса, продовольственная инфляция выше обычной, а на продукты первой необходимости цены выше, чем на все остальные. Поэтому цена растет и вряд ли будет понижаться, но в дальнейшем рост должен замедлиться, — резюмировал эксперт. — Потому что если курица подорожает еще более решительно, то для определенной части населения станет такой же недоступной, как говядина. Спрос с нее перейдет на картошку или другие более дешевые товары. Здесь эластичность спроса действует как ценовой стабилизатор: если спрос уменьшится, а предложение будет достаточно высоким, это будет естественным тормозом для ускоренного роста цен. Цена может опуститься в какой-то конкретной ситуации, но общая тенденция в условиях инфляции — на рост.

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