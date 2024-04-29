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    Массовая авария собирает пробку на юге КАД

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    Авария с участием четырёх автомобилей второй час тормозит петербургскую кольцевую автодорогу в Красносельском районе Петербурга 29 апреля.

    Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водители не разъехались на внутреннем кольце КАД после развязки с Таллинским шоссе. «Занята обочина и левый ряд», — предупреждают автомобилистов.

    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что информация об аварии на 81-м километре внутреннего кольца поступила в 11:20. Столкнулись четыре легковых автомобиля, ехавшие в попутном направлении.

    Один человек пострадал.

    В пресс-службе добавили, что заняты вторая и третья полосы. По данным «Яндекс. Карт», к половине первого часа дня движение затруднено на участке примерно в три километра.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Фото: «Яндекс.Карты»

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