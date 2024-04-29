Массовая авария собирает пробку на юге КАД

Авария с участием четырёх автомобилей второй час тормозит петербургскую кольцевую автодорогу в Красносельском районе Петербурга 29 апреля.
Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водители не разъехались на внутреннем кольце КАД после развязки с Таллинским шоссе. «Занята обочина и левый ряд», — предупреждают автомобилистов.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что информация об аварии на 81-м километре внутреннего кольца поступила в 11:20. Столкнулись четыре легковых автомобиля, ехавшие в попутном направлении.
Один человек пострадал.
В пресс-службе добавили, что заняты вторая и третья полосы. По данным «Яндекс. Карт», к половине первого часа дня движение затруднено на участке примерно в три километра.