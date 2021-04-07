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Европейское агентство лекарственных средств проверит клиническую практику «Спутник V» в России

EMA исследует клиническую практику «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств EMA в рамках последовательной экспертизы вакцины «Спутник V» намерено изучить опыт использования препарата на людях. Об этом заявила 7 марта глава агентства Эмер Кук.

«Мы изучаем имеющиеся данные на соответствие нашим стандартам. В рамках данного процесса мы проведем инспекцию надлежащей клинической практики в России, которая предусматривает проверку того, как проводились клинические исследования», — приводит её слова ТАСС.

Это обычная процедура при оценивании эффективности и безопасности вакцин, производители которых подали заявку на регистрацию в ЕС. Процедуру последовательной экспертизы проходят еще две вакцины, CureVac и Novavax. О сроках одобрения однозначного ответа пока нет, однако, отмечает агентство со ссылкой на представителя регулятора, регистрация российской вакцины может быть пройдена до конца мая.

Между тем «Спутник V» одобрили уже в 59 странах, более 30 из них уже начали массовую вакцинацию этим препаратом.

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