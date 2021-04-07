Европейское агентство лекарственных средств проверит клиническую практику «Спутник V» в России

Европейское агентство лекарственных средств EMA в рамках последовательной экспертизы вакцины «Спутник V» намерено изучить опыт использования препарата на людях. Об этом заявила 7 марта глава агентства Эмер Кук.



«Мы изучаем имеющиеся данные на соответствие нашим стандартам. В рамках данного процесса мы проведем инспекцию надлежащей клинической практики в России, которая предусматривает проверку того, как проводились клинические исследования», — приводит её слова ТАСС.

Это обычная процедура при оценивании эффективности и безопасности вакцин, производители которых подали заявку на регистрацию в ЕС. Процедуру последовательной экспертизы проходят еще две вакцины, CureVac и Novavax. О сроках одобрения однозначного ответа пока нет, однако, отмечает агентство со ссылкой на представителя регулятора, регистрация российской вакцины может быть пройдена до конца мая.