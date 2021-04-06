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27 апреля — круглый стол «Весенний расцвет рынка недвижимости»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Весенний расцвет рынка недвижимости».

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Рынок недвижимости. Ситуация на рынке недвижимости в 2021 году. Планы по вводу и строительству жилья — насколько они отличаются от планов 2020 года? Каковы итоги 1 квартала 2021 года? Сравнение г/г.
  • Цены на недвижимость в 2021 году. Насколько выросли цены в 2020 году и каков рост в 1 квартале 2021 года? Возможен ли в 2021 году некоторый «откат» цен за счет продажи недвижимости набранной на буме 2020 года? Или спрос продолжается?
  • ИПОТЕКА. Итоги 1 квартала 2021 года. Темпы роста ипотеки в 2021 году по сравнению с тем же периодом 2020 года. Продолжается ли спрос на ипотеку в 2021 году? Каковы условия по ипотеке? Произошел ли рост ставок по ипотеке после роста ключевой ставки? Можно ли сказать, что произошел перелом в ипотечных ставках и они теперь будут только расти?
  • Ипотечные программы банков. Программы лояльности, льготная ипотека. Каковы условия по ним? Ставки, первоначальный взнос, требования к заемщикам, на кого рассчитаны?
  • Динамика рынка и прогнозы. Какова дальнейшая динамика цен на недвижимость и ипотечных ставок в 2021 году? Что надо/планируется добавить на законодательном уровне и в государственном масштабе для стабилизации рынка?

К участию приглашаются представители банков, строительных компаний, эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

 

План мероприятий

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