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«Ленфильм» определил срок полного погашения долгов

Сроки закрытия задолженностей назвали в руководстве студии

«Ленфильм» может погасить долги к середине 2022 года. Об этом 30 марта сообщил генеральный директор киностудии Фёдор Щербаков.

«Остаток долга на сегодня составляет 631 миллион рублей. Планируем, что к середине 2022 года долг будет полностью закрыт», — приводит его слова ТАСС. О том, что студия «перевернула страницу, на которой маячило банкротство», почти погасила банковскую задолженность суммой 2,2 миллиарда, а также на 50% — долги по ЖКХ, Фёдор Щербаков говорил в интервью «Фонтанке» в конце февраля.

Тогда же глава «Ленфильма» анонсировал процесс обновления совета директоров, в который в числе прочих в ближайшее время должен войти вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

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