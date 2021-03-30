«Ленфильм» определил срок полного погашения долгов

«Ленфильм» может погасить долги к середине 2022 года. Об этом 30 марта сообщил генеральный директор киностудии Фёдор Щербаков.
«Остаток долга на сегодня составляет 631 миллион рублей. Планируем, что к середине 2022 года долг будет полностью закрыт», — приводит его слова ТАСС. О том, что студия «перевернула страницу, на которой маячило банкротство», почти погасила банковскую задолженность суммой 2,2 миллиарда, а также на 50% — долги по ЖКХ, Фёдор Щербаков говорил в интервью «Фонтанке» в конце февраля.
Тогда же глава «Ленфильма» анонсировал процесс обновления совета директоров, в который в числе прочих в ближайшее время должен войти вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.