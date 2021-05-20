Соответствующий приказ — переместить реквизит из здания — отдал директор «Ленфильма» Федор Щербаков в конце апреля. Об этом сообщил источник «Фонтанки», сопроводив рассказ видео происходящего и документами.

В настоящее время предметы покидают свой «дом», распределяясь по другим помещениям «Ленфильма»: их переносят в костюмерные (таким образом занимая их), в гараж и другие места на киностудии. Но этих мест хранения не хватает. Кроме того, коллекция рассредоточена, и если раньше реквизитору могло хватить часа, чтобы собрать «кабинет», то теперь это займет гораздо большее время.

Также, согласно приказу, многие вещи из уникальной коллекции отправятся в утиль — они пройдут строгий отбор, и то, что находится в плохом состоянии, восстанавливать не будут.

«Здание, где сейчас находится реквизит, последний раз ремонтировалось несколько десятилетий назад, — сообщили на студии. — Оно требует капитального ремонта. Кроме того, мы имеем неоднократные предписания контрольно-надзорных органов, в частности об установке пожарной сигнализации. Поэтому было принято решение о начале капитального ремонта здания и временном размещении коллекции реквизита в других помещениях студии для их сохранения».

При этом на студии затруднились сказать, сколько займет ремонт (предположительно — до Нового года) и вернется ли реквизит в свой корпус, не исключив, что уникальная коллекция получит новое место хранения, а его бывшее здание будет отдано под субаренду.



«Руководством студии также сейчас прорабатывается создание современного технологичного центра реквизита, наподобие того, что уже развернут на других государственных студиях. Также мы сегодня рассматриваем площадки для размещения автоколлекции «Ленфильма», которая сегодня также храниться в не совсем регламентных условиях».

