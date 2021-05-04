«Ленфильм» назвал сроки продажи площадки на Тамбасова. О старинных машинах просят не беспокоиться

«У нас есть ряд непрофильных активов, которые совет директоров поручил реализовать в рамках программы финансового оздоровления, — начал Щербаков. — Уже в середине мая мы надеемся, что будет объявлен аукцион на площадку на улице Тамбасова. К земельному участку уже есть большой интерес у девелоперов».

«Ленфильм» надеется до лета выставить на торги проблемный участок на Тамбасова. Об этом генеральный директор киностудии Фёдор Щербаков сообщил на пресс-конференции 4 мая.

Сейчас на Тамбасова находятся 56 машин, которые, в частности, используются на съёмках. После продажи площадки их планируют разместить «в хороших гаражах».



«Мы сейчас смотрим разные варианты их размещения и, надеемся, средств, вырученных за площадку, будет достаточно, чтобы машины были достойно размещены. Это наша боль ежедневная. Время нещадно, и если за машинами наши коллеги внимательно следят, то за помещениями, конечно же, нет. Это очень волнительный вопрос, потому что как только начинаешь трогать реквизит, сразу ползут слухи, что мы что-то распродаём. Нет, это не так, это наш основной актив, и мы будем бережно к нему относиться. [Новая] площадка должна быть в очень современном виде», — сказал Щербаков.



Он отметил, что пока что найти подходящие помещения для машин не удалось: в некоторые гаражи такое количество техники не помещается, часть точек не удовлетворяет требованиям.



Продать участок на Тамбасова, где старинные автомобили, в частности, ремонтируются, «Ленфильм» пытается в третий раз. Подробнее о происходящем «Фонтанка» рассказывала в отдельном материале.

