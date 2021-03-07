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СМИ сообщили о крушении вертолёта с российскими военными в Африке. Посольство проверяет информацию

Посольство России в Центральноафриканской республике проверяет информацию о крушении вертолёта с российскими военными специалистами на борту. Об этом со ссылкой на посла РФ в Банги Владимира Титоренко 7 марта сообщает РИА Новости.

«Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет, — цитирует агентство российского дипломата в Африке.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ЦАР совершил экстренную посадку вертолёт, на борту которого якобы находились российские военные специалисты. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

Владимир Титоренко также подчеркнул, что руководство российских инструкторов данное сообщение не подтверждает.

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Комментарии (4)

Igor_VS
НЕ знаю даже, может сочувствовать.? С другой стороны в стране не хватает рабочих рук. И непонятно, что там эти бездельники делают. Дразнят Штаты?
Igor_VS
Днем этих попрошаек типа 265084321 удаляют быстро. А на вечерах модератор видно в сочувствующих. Не торопится.
265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо
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