СМИ сообщили о крушении вертолёта с российскими военными в Африке. Посольство проверяет информацию

Посольство России в Центральноафриканской республике проверяет информацию о крушении вертолёта с российскими военными специалистами на борту. Об этом со ссылкой на посла РФ в Банги Владимира Титоренко 7 марта сообщает РИА Новости.



«Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет, — цитирует агентство российского дипломата в Африке.



Ранее в СМИ появилась информация, что в ЦАР совершил экстренную посадку вертолёт, на борту которого якобы находились российские военные специалисты. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

