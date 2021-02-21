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В частном детском саду Петербурга нашли секретное «общежитие»

Частный детский сад «Билингвик» на Васильевском острове в Петербурге попал под проверку Роспотребнадзора за оказание подпольных услуг.

Как стало известно «Фонтанке», поводом для инспекции санврачей стал подтвержденный COVID-19 у воспитанницы детсада на улице Беринга.

По документам учреждение функционировало в режиме кратковременного пребывания. Родители могли отдавать детей на три часа до обеда и три часа после. Режим означает, что спать и питаться в саду воспитанники не могут, для этого не созданы условия.

На самом деле, выяснил Роспотребнадзор, «Билингвик» принимал детей на полный «пансион» с 8 до 20 часов, со сном и питанием, в режиме полного дня. В детском саду работала не учтенная официально кухня, а спали малыши на выдвижных трехъярусных кроватях. Существенное отличие кратковременного режима от полного прописаны в санэпидтребованиях к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных учреждений, утвержденных в 2013 году.

В договорах с родителями владелец детского сада — ЧДОУ «Авенир» — не прописывал условия питания детей, они обговаривались устно.

В акте расследования Роспотребнадзора коронавирус занял незначительную часть, основное время санврачи уделили описанию режимных несоответствий «Билингвика».

В детском саду открыты три группы от 2 до 7 лет. Месяц обучения стоит 42 тысячи рублей, еще 30 тысяч составляет ежегодный взнос.

Учредитель «Авенира» Наталья Фесенко не стала комментировать «Фонтанке» расследование Роспотребнадзора.

На владельца детского сада составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП за нарушение санэпидправил. Она предполагает приостановку деятельности на 90 суток. Первое заседание по делу «Билингвика» Василеостровский райсуд проведет 24 февраля.

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Комментарии (8)

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Что за взносы еще? За что?
nuga
нехилые расценки за одного в месяц,выгоднее,чем квартиру сдавать,сдавай дитё и плати за него по 42 тыс и 30 в год,умножаем на 20 человек -охринительные деньги,клондайк,то то развелось этих детсадов.
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.................
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