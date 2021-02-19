Герои единственной оперы Бетховена станут свидетелями восстания декабристов

В Петербурге 21 февраля пройдет премьера постановки «Фиделио» — единственной оперы Бетховена, которую, к слову, редко ставят на сцене. К 250-летию со дня рождения композитора «Петербург-концерт» и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера представят ее на сцене Эрмитажного театра.

Режиссером-постановщиком стала Ирина Фокина. Она перенесла время и место действия в Петербург 1825 года, объяснив это близостью идей декабристов взглядам композитора.



«Как и декабристы, главный герой оперы Флорестан — человек, равный по положению своим противникам, — говорится в анонсе спектакля. — Несмотря на благородные мотивы своей борьбы, борется он прежде всего за власть. Но есть и другой подвиг — подвиг женщин, подвиг Леоноры, которая сражается за жизнь конкретного человека, за маленькое, в масштабах революций, личное счастье. Создатели спектакля ставят перед зрителем философские вопросы и ищут их актуальное воплощение в пространстве театра».

