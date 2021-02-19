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Герои единственной оперы Бетховена станут свидетелями восстания декабристов

В Петербурге 21 февраля пройдет премьера постановки «Фиделио» — единственной оперы Бетховена, которую, к слову, редко ставят на сцене. К 250-летию со дня рождения композитора «Петербург-концерт» и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера представят ее на сцене Эрмитажного театра.

Фото: предоставлено организаторами
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Режиссером-постановщиком стала Ирина Фокина. Она перенесла время и место действия в Петербург 1825 года, объяснив это близостью идей декабристов взглядам композитора.

«Как и декабристы, главный герой оперы Флорестан — человек, равный по положению своим противникам, — говорится в анонсе спектакля. — Несмотря на благородные мотивы своей борьбы, борется он прежде всего за власть. Но есть и другой подвиг — подвиг женщин, подвиг Леоноры, которая сражается за жизнь конкретного человека, за маленькое, в масштабах революций, личное счастье. Создатели спектакля ставят перед зрителем философские вопросы и ищут их актуальное воплощение в пространстве театра».

Публику ждут исторические костюмы, видеопроекции и смысловой «мостик» в современность.

Начало в 19:00. 12+

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено организаторами

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Комментарии (2)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо..........
Djnyana
Не знаю кто такая Алина Циопа, но она уже - Гений, начинающий Маленький Гений, - ненавидьте обязательно Константинова, он - эталон Порока! Млин, во мне уже 0,6.. Все знают, что это - невозможно, я не спец по журналистам, но уверен - нет пока что примера, но.. - как я вижу, каждый(!) не продавшийся Журналист, - буит в Тюрьме!
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