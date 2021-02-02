«Дальше — больше»: цены на продовольственные товары продолжат расти до II квартала 2021

По оценкам Банка России, годовая инфляция к 25 января повысилась до
Ожидаемое подорожание продуктов питания вызвано в большей степени падением рубля и карантинными ограничениями, объясняет ЦБ в последнем бюллетене, опубликованном 1 февраля.
По данным Росстата, коронакризис обернулся для России инфляцией в
«На фоне принятых мер правительства по сдерживанию роста цен на отдельные продукты питания темп удорожания корзины социально значимых продовольственных товаров в начале января продолжил замедляться. Однако по-прежнему наблюдался ускоренный рост цен на мясо кур, рыбу, муку, чай, макаронные изделия, что является результатом переноса роста издержек и роста мировых цен на зерно», — говорится в сообщении ЦБ. Цены на зерно на мировом рынке действительно заметно растут: с минимальных значений июня 2020 года к январю 2021 года они подскочили на
Нормализация эпидемиологической ситуации вследствие массовой вакцинации приведёт к восстановлению спроса на товары и услуги, потребление которых было ограничено, считает регулятор. «Спрос на другие товары и услуги, выросший ранее в результате вынужденного замещения недоступных товаров и услуг, может ослабеть. В результате действие этих разнонаправленных групп факторов частично уравновесит друг друга, а динамика цен на разные группы товаров и услуг будет отличаться повышенной разнородностью», — прогнозирует ЦБ.
Восстановление российской экономики ожидается регулятором в первой половине 2021-го по мере спада волны пандемии и ослабления коронавирусных ограничений. Согласно прогнозу, инфляция достигнет пика в феврале и концу года снизится до