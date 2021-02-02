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«Дальше — больше»: цены на продовольственные товары продолжат расти до II квартала 2021

По оценкам Банка России, годовая инфляция к 25 января повысилась до 5,3 %. В феврале она разгонится в том числе за счёт роста цен на еду, а в марте начнётся снижение.

Ожидаемое подорожание продуктов питания вызвано в большей степени падением рубля и карантинными ограничениями, объясняет ЦБ в последнем бюллетене, опубликованном 1 февраля.

По данным Росстата, коронакризис обернулся для России инфляцией в 4,91 % за 2020 год. В целом продовольственные товары подорожали на 6,7 %: куриные яйца на 13,2 %, масло на 25,9 %, сахар на 64,5 %.

«На фоне принятых мер правительства по сдерживанию роста цен на отдельные продукты питания темп удорожания корзины социально значимых продовольственных товаров в начале января продолжил замедляться. Однако по-прежнему наблюдался ускоренный рост цен на мясо кур, рыбу, муку, чай, макаронные изделия, что является результатом переноса роста издержек и роста мировых цен на зерно», — говорится в сообщении ЦБ. Цены на зерно на мировом рынке действительно заметно растут: с минимальных значений июня 2020 года к январю 2021 года они подскочили на 38 %. Сегодняшний уровень цен на пшеницу — наибольший с 2014 года.

Нормализация эпидемиологической ситуации вследствие массовой вакцинации приведёт к восстановлению спроса на товары и услуги, потребление которых было ограничено, считает регулятор. «Спрос на другие товары и услуги, выросший ранее в результате вынужденного замещения недоступных товаров и услуг, может ослабеть. В результате действие этих разнонаправленных групп факторов частично уравновесит друг друга, а динамика цен на разные группы товаров и услуг будет отличаться повышенной разнородностью», — прогнозирует ЦБ.

Восстановление российской экономики ожидается регулятором в первой половине 2021-го по мере спада волны пандемии и ослабления коронавирусных ограничений. Согласно прогнозу, инфляция достигнет пика в феврале и концу года снизится до 3,5–4,0 %.

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Комментарии (7)

Russomatroso
На красно-белой заправке, с 01.01.2021 бензин подорожал, более чем на рубль, соотв. выше 2% за месяц, а их, еще 11 впереди.
RobRoy
Пора властям пересмотреть классику - мультфильм "Чиполлино": "За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! "
2356897676
Вы все врете, не может такого быть! Партия, вошдь и РыПыЦы не допустят, цены упадут, зарплаты вырастут, моя соседка с широким сердцем снова станет девственницей!
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