«Дальше — больше»: цены на продовольственные товары продолжат расти до II квартала 2021

По оценкам Банка России, годовая инфляция к 25 января повысилась до 5,3 % . В феврале она разгонится в том числе за счёт роста цен на еду, а в марте начнётся снижение.



Ожидаемое подорожание продуктов питания вызвано в большей степени падением рубля и карантинными ограничениями, объясняет ЦБ в последнем бюллетене, опубликованном 1 февраля.