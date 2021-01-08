От Рок-клуба до Дюрера: самые ожидаемые выставки 2021 года

Фото: Андрей Вилли Усов. Выступление группы Аквариум в Рок-клубе. 1983

Веря в лучшее, музеи планируют новые выставки, а посетители — ждут. И ждут не зря: год будет интересным, и найдется что обсудить: от 40-летия Ленинградского рок-клуба до 550-летия Дюрера, от возвращения в Петербург Яна Фабра до судеб кинетического искусства. А если повезет — то и Врубеля с «Монпарнасками».

Эрмитаж

Хотя кое-какие выставочные планы Эрмитажа перенеслись с прошлого года на этот (например, выставка современного британского художника Марка Куинна, о которой «Фонтанка» писала год назад), новые тоже появились. Музей верен себе и остается лидером, а уж в качестве сомневаться не приходится. Вот лишь несколько пунктов из обширного выставочного плана.



Одним из первых проектов в новом году должна стать мартовская выставка «Искусство Средневековья между Тосканой и Умбрией. Путешествие шедевров из Национальной галереи Умбрии». Она планируется в Двенадцатиколонном зале. Куратор проекта Зоя Купцова пояснила «Фонтанке», что речь идет об алтарях, скульптуре и прикладном искусстве XIII-XV веков, вещах больших и хрупких, и в собственном собрании Эрмитажа аналогов очень мало.

«Подобных коллекций в России никогда не было, а уж выставок и подавно, — рассказала она. — Обычно такие экспонаты невыездные, но благодаря выезду Мадонны Бенуа к ним мы, надеюсь, получим весьма исключительные вещи. Но и мы потом через год ответим уже нашей коллекцией».

Одновременно с этим в Пикетном зале планируется еще одна новая выставка — декоративно-прикладного искусства Эрмитажа в сочетании с историческими ювелирными украшениями бренда Cartier. Наверняка заинтересует его поклонниц и ценительниц драгоценностей. На ознакомление отведут два месяца — с 20 февраля по середину апреля.



Осенью Восточное крыло Главного штаба оккупирует муранское стекло — выставка «Гласстресс», которая пройдет сразу в нескольких залах и анфиладах, откроется 1 октября и застанет в городе следующий Новый год. На ней покажут произведения самых известных современных художников, в том числе выставлявшиеся в Эрмитаже, но выполненные в стекле венецианскими мастерами с острова Мурано. В том числе, работы Кабаковых, Яна Фабра, братьев Чепменов. А также тех, кого у нас пока не было (например, Ай ВэйВэя).



Фото: spbculture.ru

Но самое главное и интересное, по традиции, ждет на следующих Днях Эрмитажа. 7 декабря планируется открыть большую выставку Альбрехта Дюрера в Николаевском зале. Выставки великого немецкого художника в этом году будут проходить во многих музеях мира — исполняется 550 лет со дня его рождения. Но Эрмитажу есть чем похвастаться.

Куратор проекта Светлана Мурашкина, научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Эрмитажа, хранитель коллекции немецкой гравюры XV-XVIII веков, рассказала «Фонтанке», что предстоящая выставка будет прежде всего посвящена его графике.



«В Эрмитаже очень хорошая коллекция гравюр — у нас есть большинство его ксилографий и резцовых гравюр, несколько замечательных рисунков, некоторые из которых никогда не экспонировались, и, учитывая, что последняя выставка Дюрера в Эрмитаже была в 1971 году, 50 лет назад, самое время всё это показать», — объяснила она.



Фото: hermitagemuseum.org

Помимо произведений из собрания Эрмитажа на выставке покажут работы из московского ГМИИ им. Пушкина, возможно участие иностранных музеев, но говорить об этом пока рано.

«Кроме работ самого Дюрера мы хотим выставить вещи, отражающие его влияние на современников, и рассказать о восприятии его искусства в последующие столетия. Будут экспонаты XVII, XIX веков, — рассказала Светлана Мурашкина. — Будет прикладное искусство, книги, витражи, оружие. Какие-то вещи мы покажем в первый раз, так что постараемся сделать интересно!»

Русский музей

Здесь именины сердца ждут уже прямо в январе, как только музеи начнут работать (то есть с 10 января). В Строгановском дворце приготовили выставку «Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею» (18+). Показывают работы Валентина Барановского, Дмитрия Конрадта, Джоанны Стингрей, Андрея Вилли Усова и других, снимавших концерты, закулисье и повседневную жизнь ленинградского андеграунда 1980-х.



«Кроме фотографий есть афиши, архивные документы и мемориальные предметы, связанные с работой Рок-клуба, — обещают в музее. — Например, гитара Бориса Гребенщикова и подлинная адресная табличка — «улица Рубинштейна, 13», много лет висевшая в так называемом «Красном уголке» Рок-клуба. Также впервые будут показаны уникальные документальные кадры, не вошедшие в фильм «Последний герой», предоставленные режиссером Алексеем Учителем».



Фото: Валентин Барановский. Борис Гребенщиков. Концерт в Рок-клубе. 1984..jpg

К слову, это не единственная выставка, посвященная Ленинградскому рок-клубу на выставочных просторах Петербурга. Так, свою готовит Владимир Рекшан силами Первого национального музея рок-музыки. Открывать планирует 30 января в галерее Арт-лига «Пушкинская, 10».

Возвращаясь к Русскому музею и к Строгановскому дворцу. Еще одна выставка, заигрывающая с немузейной аудиторией, здесь пройдет осенью: тут покажут «Тату в искусстве». Пока — без подробностей.

Осенью же два грандиозных проекта ждут в Корпусе Бенуа — это выставки «Космизм в изобразительном искусстве» и «Игорь Грабарь» (к 150-летию со дня рождения искусствоведа, реставратора и художника; по окончании выставки она уедет в Москву).



Ну а лето проведем на природе — в выставочном плане «Иван Шишкин. Живопись и графика из фондов Русского музея». Судя по названию и площадке — то, что сейчас принято называть «блокбастерами».

ЦВЗ «Манеж»

У Манежа тоже кое-какие планы съехали с прошлого теперь уже года. Например, выставка арт-группы Recycle. Теперь проект I see what you mean ждут в июне-июле, он создается специально для этого выставочного пространства и представит скульптуры и инсталляции о человеке эпохи Интернета — Homo virtualis.



«Проект также станет исследованием возможностей телепатии между людьми, между человеком и машиной, — обещают в Манеже. — Выставка пройдет одновременно в двух художественных институциях. Так, работы, представленные на экспозиции в Манеже, будут связаны посредством виртуальной реальности с инсталляциями, расположенными в одной из крупнейших зарубежных галерей современного искусства. С помощью приложения посетители смогут оживить пространство, увидеть виртуальных персонажей, установить связь с посетителями выставки в другом выставочном зале».

Как уже писала «Фонтанка», в августе-октябре Манеж покажет новую выставку Яна Фабра. Эпатажный бельгиец приедет со скульптурами, инсталляциями, рисунками и фильмами-перформансами.

Третьим (а по времени показа — первым) выставочным проектом Манежа станет «Классическая русская скульптура. От Федота Шубина до Александра Матвеева», и откроют ее в марте. Вроде бы все понятно и предсказуемо — если не знать Манеж: во-первых, скульптуру собирают по всей России, и в выставке участвуют Третьяковская галерея и еще 30 музеев; а во-вторых, для интересной подачи материала к проекту привлекли режиссера Василия Бархатова, прославившегося своими постановками в Мариинском театре, и архитектурную мастерскую «Циркуль», которая ранее делала новый дизайн всего Манежа, а потом — впечатляющую выставку «Жизнь после жизни».



Фото: предоставлено «Манежем»

«Эрарта»

Из тех выставок, что можно выделить здесь, — очередной взгляд на Восток, который предстоит сделать уже в январе. 22-го числа, посреди зимы, открывается выставка «Соцветие» Чжуана Хунъи (также, как и Recycle, представлявшего свою страну — Китай — на Венецианской биеннале). А вообще художник уже не просто китайский, а китайско-нидерландский, а его трехмерные картины создаются из сделанных вручную бумажных цветов.

Кстати, весной «Эрарта» покажет еще одного голландца — Виллема ван Вигеля, и это будет выставка кинетического искусства. Его движущиеся картины — сложные геометрические фигуры, изменяющиеся на плоскости, приводит в движение механизм. Абстрактные узоры причудливо и непрерывно сменяются, завораживая зрителя.

За пределами Петербурга

Былые времена поездок «на биеннале» или «на Брейгеля» пока поставлены на паузу: та же Венецианская биеннале современного искусства «съехала» на год и ближайшей весной не планируется. А вот с Москвой гораздо проще. В ГМИИ им. Пушкина перенеслась выставка американского видеохудожника и мастера сверхмедленно изменяющихся изображений невероятной красоты Билла Виолы — и теперь ее планируют показывать со 2 марта по 1 июня.

С 20 июня по 15 сентября туда же приедут древние фрески, керамика и артефакты, сохранившиеся под пеплом вулкана на острове Санторини — вещи XVIII–XVII веков до нашей эры. Некоторые из них ранее никогда не покидали Греции, чей минкульт и помогает готовить выставку «Сокровища Акротири».

Летом ГМИИ покажет выставку «Монпарнаски» — творчество женщин, работавших в легендарном районе Парижа, а в декабре — современную графику из собрания Центра Помпиду.

Самым привлекательным событием года в Третьяковской галерее выглядит большая монографическая выставка Михаила Врубеля в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Свыше сотни работ поедут туда из нашего Русского музея, а всего их там будет более 300. Выставка планируется со 2 ноября по 8 марта.



Фото: tretyakovgallery.ru

Кроме нее стоит обратить внимание на гигантский проект «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» (22 апреля — 22 августа). Ради него в Москву приедут произведения из десятков немецких и российских собраний, чтобы показать произведения Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других.

Ценителей современного искусства летом ждет инсталляция Ирины Наховой «Для темноты, ночи и тишины». Художник, представлявшая Россию на Венецианской биеннале, погрузит один из залов в космическое пространство, наполненное при этом видеопроекциями о повседневном движении человеческих масс и архивными кадрами.

А 2–3 сентября Третьяковка откроет выставку нового искусства Индии, которая проработает до следующего января.

Ну и, наконец, Музей современного искусства «Гараж» взбодрит свежим взглядом: 27 марта там откроют выставку «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Участникам open call предложили сделать свои прогнозы относительно будущего и изложить свои версии альтернативного прошлого. Немного дичи и коллективного бессознательного с определенной долей юмора — тем, кому этого, возможно, не хватает.

Мировой контекст, при нынешней ситуации, изучать стоит разве что из ностальгических побуждений. Из европейских выставок, как уже говорилось, ожидается громкий Дюрер в лондонской Национальной галерее (март-июнь). Французы не потеряли надежды запаковать свою Триумфальную арку в полиэтилен, как хотел того болгарский художник Христо, в 2020 году покинувший этот мир, так и не дождавшись события (сентябрь-октябрь). Соседний Хельсинки вовсю готовит выставку Репина в Атенеуме (март-август). Но еще грустнее будет проигнорировать выставку Тициана в мадридском Прадо (март-июль) — на ней будет собрано шесть картин «Мифологического цикла», в обычное время хранящихся в разных музеях. Но пропустить этот праздник, видимо, придется. Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

