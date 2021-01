От Рок-клуба до Дюрера: самые ожидаемые выставки 2021 года

Ну а лето проведем на природе — в выставочном плане «Иван Шишкин. Живопись и графика из фондов Русского музея». Судя по названию и площадке — то, что сейчас принято называть «блокбастерами».



ЦВЗ «Манеж»



У Манежа тоже кое-какие планы съехали с прошлого теперь уже года. Например, выставка арт-группы Recycle. Теперь проект I see what you mean ждут в июне-июле, он создается специально для этого выставочного пространства и представит скульптуры и инсталляции о человеке эпохи Интернета — Homo virtualis.