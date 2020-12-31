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«На ход ноги через окно». Как петербургские рестораны встречают новогодний локдаун

В последние дни года петербургские рестораны, бары и кафе лишились возможности обслуживать посетителей в залах своих заведений. Такое решение правительство Северной столицы приняло для сдерживания пандемии коронавируса.

Часть заведений предпочли вовсе прекратить работу и уйти на каникулы. На дверях закрытых заведений на главной барной магистрали — улице Рубинштейна — можно увидеть таблички о прекращении работы — до 4 января, 11 января, а то и вовсе без указания сроков.

Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Некоторые рестораны воспользовались оставленной властями возможностью торговать навынос. Начала разворачиваться ярмарка на парковке «Владимирского пассажа». Одно из заведений предлагает «меню на ход ноги через окно», другие расставили столики «зимних кафе». Кое-где опция пользуется спросом — судя по чемоданам сидящих за столиками людей, туристы все же приехали в Петербург, несмотря на локдаун.

Впрочем, не все рестораторы подчинились новогодним ограничениям. Ранее Смольный отчитался, что нашел шесть заведений, продолживших работу, несмотря на запрет. Их владельцам грозят уголовные дела, посетителям — штрафы.

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Комментарии (2)

264744221
Всем заведениям нужно подать групповой иск к смольному за упущенную выгоду. Вы просто за три последних года покажите свои выручки и пусть смольный компенсирует. Раз такие там умные сидят.
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