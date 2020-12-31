В последние дни года петербургские рестораны, бары и кафе лишились возможности обслуживать посетителей в залах своих заведений. Такое решение правительство Северной столицы приняло для сдерживания пандемии коронавируса.



Часть заведений предпочли вовсе прекратить работу и уйти на каникулы. На дверях закрытых заведений на главной барной магистрали — улице Рубинштейна — можно увидеть таблички о прекращении работы — до 4 января, 11 января, а то и вовсе без указания сроков.