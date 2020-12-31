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Шесть петербургских баров отказались закрываться на Новый год. Владельцам грозят уголовные дела, посетителям выписаны штрафы

Шесть баров в Центральном и Петроградском районах Петербурга будут оштрафованы за нарушение запрета на работу в период новогодних праздников, сообщила 31 декабря пресс-служба Смольного.

Напомним, с 30 декабря по 3 января рестораны, бары и кафе не могут обслуживать посетителей в зале, разрешена работа только на доставку и навынос, включая зимние кафе. Соблюдение правил в первый день новогоднего локдауна проверили сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Вместе с ними в рейды вышли представители Следственного комитета, Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

Шесть заведений общепита на улицах Льва Толстого, Рубинштейна, Котовского, Правды, на Инструментальной улице и Литейном проспекте не подчинились запретам. В отношении владельцев будут возбуждены административные дела, предусматривающие штраф до 300 тысяч рублей. Штрафы за административные правонарушения заплатят и 112 посетителей баров и ресторанов.

Деятельность четырех предприятий общественного питания приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны. В трёх заведениях изъята алкогольная продукция, реализуемая без соответствующей лицензии. Сотрудники следственного комитета зарегистрировали шесть материалов проверок по фактам возможного совершения преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Мы ввели ограничения, чтобы в праздничные дни не усугубить и без того сложную эпидемическую обстановку. Никто не хочет, чтобы запреты продлевались и ужесточались. Но они обязательны для всех. Нарушители должны нести ответственность», — цитирует пресс-служба Смольного слова губернатора Александра Беглова.

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Комментарии (10)

Петр Петров
Фашисты
fw252
лучше скажите, почему сначала Путин обещает вакцину в первую очередь россиянам. А потом 300,000 доз отправляются в Аргентину. А в СПб собираем очередь до Луны. Роспотребнадзор жжот напалмом. Школы -рассадники ковида - мы против закрывать, зато полторы калеки в ресторане громко оштрафуем. Занимаются откровенным ИБД. Конечно в городе всё будет плохо.
dedmoroz_5e4d8827384c2
а если все работники и посетители вакцинированы в установленном порядке сидят или сами ровно стоят трезвые с паспортами и справками о вакцинации?
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