Шесть баров в Центральном и Петроградском районах Петербурга будут оштрафованы за нарушение запрета на работу в период новогодних праздников, сообщила 31 декабря пресс-служба Смольного.
Напомним, с 30 декабря по 3 января рестораны, бары и кафе не могут обслуживать посетителей в зале, разрешена работа только на доставку и навынос, включая зимние кафе. Соблюдение правил в первый день новогоднего локдауна проверили сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Вместе с ними в рейды вышли представители Следственного комитета, Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии.
Шесть заведений общепита на улицах Льва Толстого, Рубинштейна, Котовского, Правды, на Инструментальной улице и Литейном проспекте не подчинились запретам. В отношении владельцев будут возбуждены административные дела, предусматривающие штраф до 300 тысяч рублей. Штрафы за административные правонарушения заплатят и 112 посетителей баров и ресторанов.
Деятельность четырех предприятий общественного питания приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны. В трёх заведениях изъята алкогольная продукция, реализуемая без соответствующей лицензии. Сотрудники следственного комитета зарегистрировали шесть материалов проверок по фактам возможного совершения преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
«Мы ввели ограничения, чтобы в праздничные дни не усугубить и без того сложную эпидемическую обстановку. Никто не хочет, чтобы запреты продлевались и ужесточались. Но они обязательны для всех. Нарушители должны нести ответственность», — цитирует пресс-служба Смольного слова губернатора Александра Беглова.