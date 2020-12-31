Шесть баров в Центральном и Петроградском районах Петербурга будут оштрафованы за нарушение запрета на работу в период новогодних праздников, сообщила 31 декабря пресс-служба Смольного.



Напомним, с 30 декабря по 3 января рестораны, бары и кафе не могут обслуживать посетителей в зале, разрешена работа только на доставку и навынос, включая зимние кафе. Соблюдение правил в первый день новогоднего локдауна проверили сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Вместе с ними в рейды вышли представители Следственного комитета, Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии.