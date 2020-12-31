Конфликт подростков на Карпинского произошел после игры в снежки. Победитель в больнице с ножевым, проигравшего отпустили домой с уголовным делом

Кухонный нож, который 14-летний подросток из Калининского района носил в рюкзаке, стал орудием преступления в конфликте на площадке во дворе дома 14 по улице Карпинского.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 декабря в ГУ МВД по Петербургу и области, следственный комитет квалифицировал действия восьмиклассника как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его после опроса в 3 отделе полиции отпустили на подписку о невыезде.
Как писала «Фонтанка», нож в спину сверстник нападавшего, который учится с ним в одной школе, получил около 18 часов в ходе конфликта.
Как выяснило наше издание, ссора вспыхнула после игры в снежки, в которой принимали участие и другие ребята. Играли стенка на стенку. Победители не успокоились, а принялись еще и словесно утверждаться в выигрыше. Этого один из побежденных подростков не стерпел и кинулся на обидчика с ножом. После этого он не сбежал, а остался на месте ждать скорую и полицию.
Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в детскую городскую больницу № 19.