Конфликт подростков на Карпинского произошел после игры в снежки. Победитель в больнице с ножевым, проигравшего отпустили домой с уголовным делом

Кухонный нож, который 14-летний подросток из Калининского района носил в рюкзаке, стал орудием преступления в конфликте на площадке во дворе дома 14 по улице Карпинского.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 декабря в ГУ МВД по Петербургу и области, следственный комитет квалифицировал действия восьмиклассника как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его после опроса в 3 отделе полиции отпустили на подписку о невыезде.



Как писала «Фонтанка», нож в спину сверстник нападавшего, который учится с ним в одной школе, получил около 18 часов в ходе конфликта.

