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Конфликт подростков на Карпинского произошел после игры в снежки. Победитель в больнице с ножевым, проигравшего отпустили домой с уголовным делом

Кухонный нож, который 14-летний подросток из Калининского района носил в рюкзаке, стал орудием преступления в конфликте на площадке во дворе дома 14 по улице Карпинского.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 декабря в ГУ МВД по Петербургу и области, следственный комитет квалифицировал действия восьмиклассника как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его после опроса в 3 отделе полиции отпустили на подписку о невыезде.

Как писала «Фонтанка», нож в спину сверстник нападавшего, который учится с ним в одной школе, получил около 18 часов в ходе конфликта.

Как выяснило наше издание, ссора вспыхнула после игры в снежки, в которой принимали участие и другие ребята. Играли стенка на стенку. Победители не успокоились, а принялись еще и словесно утверждаться в выигрыше. Этого один из побежденных подростков не стерпел и кинулся на обидчика с ножом. После этого он не сбежал, а остался на месте ждать скорую и полицию.

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в детскую городскую больницу № 19.

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Комментарии (5)

Djnyana
Кухонный нож, в рюкзаке.. - Зачем?!
Skazochny
В аулах без ножа не ходють
Winston Smith
Нож с собрй таскал, значит изолировать его от общества навсегда.
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