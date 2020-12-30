Гаража, забитый контрафактными сигаретами, нашли сотрудники полиции во Фрунзенском районе.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 30 декабря, экономическая полиция, проверяя оперативную информация, вскрыла гаража в кооперативе на Забалканском проезде. Там нашли с десяток коробок сигарет – от российских «Космоса» и «Престижа» до болгарских BT – с явными признаками подделки акцизных марок.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Всего их помещения изъяли 50 тысяч пачек. Их направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейские было установили и собственника и арендатора данного гаража. Владелец незаконной табачной продукции устанавливается. Мероприятия по выявлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.