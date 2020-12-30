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Полиция нашла «Космос» в петербургском гараже

Гаража, забитый контрафактными сигаретами, нашли сотрудники полиции во Фрунзенском районе.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 30 декабря, экономическая полиция, проверяя оперативную информация, вскрыла гаража в кооперативе на Забалканском проезде. Там нашли с десяток коробок сигарет – от российских «Космоса» и «Престижа» до болгарских BT – с явными признаками подделки акцизных марок.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Всего их помещения изъяли 50 тысяч пачек. Их направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские было установили и собственника и арендатора данного гаража. Владелец незаконной табачной продукции устанавливается. Мероприятия по выявлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.

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Комментарии (2)

Gary
Это ж сколько лет этим сигаретам? Десятков лет...
srw1956
в соответствие с узбекским диалектом, гараж это теперь гаража
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