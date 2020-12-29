Суд установил, что около 10 утра 6 мая 26-летний рядовой, управляя личным автомобилем LADA Kalina, следовал по дороге Петергоф — Кейкино (Гостилицкое шоссе) в Ломоносовском районе Ленобласти в сторону деревни Гостилицы, передает 29 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Вместе с ним ехали четверо пассажиров: один на переднем сиденье, трое сзади. На 7-м километре дороги водитель повернул налево, не убедившись в безопасности маневра и не пропустив ехавший по равнозначной дороге со встречного направления прямо Land Rover Discovery Sport.

Военный суд в Петербурге признал водителя «Лады» виновным в столкновении с Land Rover на Гостилицком шоссе в мае 2020 года. В аварии пострадал он сам и четверо его пассажиров-сослуживцев. Один из них позже умер в больнице.

В результате столкновения все пассажиры «Лады» получили тяжелые травмы. Один из сидевших сзади молодых людей 18 мая скончался в ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова ». Ранее сообщалось, что водитель «Калины» после ДТП тоже был доставлен в больницу.

Подсудимый свою вину не признал. Он рассказал, что в тот день ему и четверым его сослуживцам поставили задачу поехать на его личной машине на войсковое стрельбище недалеко от дороги Петергоф — Кейкино для выполнения хозяйственных работ. На подъезде к стрельбищу, когда он поворачивал надево, произошел удар, он потерял сознание и больше ничего не помнит. По словам рядового, до начала поворота других автомобилей он не видел. Молодой человек считает, что в аварии виновен водитель «Ленд Ровера», который превысил скорость.

Тем не менее 224-й гарнизонный военный суд признал рядового виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года.