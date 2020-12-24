Про отравление оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года знают три четверти россиян. 61% «что-то об этом слышали», а 17% «внимательно за этим следят». Каждый пятый узнал об этом впервые после вопроса социологов «Левада-центра» (внесен в список иноагентов Минюста). Данные опубликованы в четверг, 24 декабря.

Что касается версий проблем, как говорит президент России Владимир Путин, «пациента берлинской клиники», то для каждого третьего гражданина РФ очевидно, что «никакого отравления вообще не было, это инсценировка». Это самый популярный ответ — 30%.

Каждый пятый респондент (19%) полагает, что «это провокация западных спецслужб». В причастность национальных спецслужб к покушению верят лишь 15% россиян, которые выбрали вариант ответа «Это попытка власти устранить политического оппонента».

7% участников исследования полагают, что отравление Навального — «это личная месть кого-то из фигурантов его расследований». 6% видят в проблемах со здоровьем блогера «борьбу внутри российской оппозиции».



«Мнения о произошедшем также сильно зависят от возраста респондентов, канала получения информации и отношения к властям. Так, представители старшего поколения, получающие новости по телевизору и доверяющие теленовостям, а также сторонники власти в основном считают произошедшее инсценировкой и провокацией Запада. Молодежь, активные пользователи интернета и критики власти гораздо чаще склонны винить в отравлении российские власти», — отмечают авторы исследования.



Опрос был проведён 21–23 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше методом телефонных интервью по случайной выборке. АНО «Левада-центр» принудительно внесена в список иностранных агентов Минюста в 2016 году.

