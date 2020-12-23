Ведущие петербургские музеи сообща подготовят грандиозную выставку о Петре I в «Манеже»

Межмузейная выставка к 350-летию со дня рождения Петра I, которое отмечается в 2022 году, пройдет в Петербурге. Как 23 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова замминистра культуры Аллы Маниловой, участниками станут Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера и музей-заповедник «Петергоф».
Экспозиция расположится в Центральном выставочном зале «Манеж», точные сроки проведения выставки не сообщаются. Среди других ключевых тематических событий к юбилейной дате — торжественное открытие Дней Петра Великого в Александринском театре, а также военно-морской парад, посвященный празднованию 350-летия со дня рождения императора.
Минкультуры рекомендовало 9 июня провести в регионах праздник, который будет назван «День Петра I». Этого же числа в Петербурге пройдёт Международный петровский конгресс.
У «Манежа» уже есть опыт «межмузейных» масштабных выставок. В 2018 году для проекта «Хранить вечно» там собрали три сотни экспонатов из Царского Села, Павловска, Гатчины и Петергофа. Актриса Алиса Фрейндлих стала для зрителей проводником — её голос звучал из аудиогида.