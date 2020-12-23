Ведущие петербургские музеи сообща подготовят грандиозную выставку о Петре I в «Манеже»

Межмузейная выставка к 350-летию со дня рождения Петра I, которое отмечается в 2022 году, пройдет в Петербурге. Как 23 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова замминистра культуры Аллы Маниловой, участниками станут Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера и музей-заповедник «Петергоф».



Экспозиция расположится в Центральном выставочном зале «Манеж», точные сроки проведения выставки не сообщаются. Среди других ключевых тематических событий к юбилейной дате — торжественное открытие Дней Петра Великого в Александринском театре, а также военно-морской парад, посвященный празднованию 350-летия со дня рождения императора.

