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Срубил светофор за КАД, как ёлочку. Видео показывает падение «снаряда» в паре метров от пешеходов

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

Дорожники утром 23 декабря восстанавливают светофор, который пал жертвой ДТП в посёлке Бугры, отделённом от Петербурга кольцевой автодорогой.

Как сообщили «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти, авария произошла 22 декабря около 22:15 на 1-м километре дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск (дублёр трассы «Сортавала»), на пересечении улиц Шоссейной и Школьной в Буграх. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как легковой автомобиль на скорости проезжает Т-образный перекрёсток прямо и врезается в опору светофора. Она падает. Это происходит в считаных метрах от пешеходов, которые только что перешли дорогу.

Дорожный комитет Ленинградской области

Водитель с места ДТП скрылся. ГКУ «Ленавтодор» заправило запрос о его поиске в УМВД по Всеволожскому району и сейчас восстанавливает светофорный объект.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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