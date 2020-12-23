Дорожники утром 23 декабря восстанавливают светофор, который пал жертвой ДТП в посёлке Бугры, отделённом от Петербурга кольцевой автодорогой.
Как сообщили «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти, авария произошла 22 декабря около 22:15 на 1-м километре дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск (дублёр трассы «Сортавала»), на пересечении улиц Шоссейной и Школьной в Буграх. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как легковой автомобиль на скорости проезжает Т-образный перекрёсток прямо и врезается в опору светофора. Она падает. Это происходит в считаных метрах от пешеходов, которые только что перешли дорогу.
Дорожный комитет Ленинградской области
Водитель с места ДТП скрылся. ГКУ «Ленавтодор» заправило запрос о его поиске в УМВД по Всеволожскому району и сейчас восстанавливает светофорный объект.