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Роскомнадзор назвал YouTube лидером по распространению фейков

YouTube, по данным Роскомнадзора, является лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году.

«Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube», — цитирует 22 декабря РИА «Новости» пресс-службу Роскомнадзора. Причем 60% фейков, как отметили в ведомстве, связаны с темой COVID-19.

Вообще из-за фейков за год были наказаны сотни сайтов. «С начала 2020 года поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более чем 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора», — рассказали в Роскомнадзоре.

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Комментарии (11)

Grotesk
интересно трубу в этом году забанят или после праздников... повод и информ поддержка сего действа уже есть...
Владислав М
Похоже, что сам Роскомнадзор - главный распространитель фейков.
***_555
Роскомнадзор - лидер по распространению фейков
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