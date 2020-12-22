Роскомнадзор назвал YouTube лидером по распространению фейков

YouTube, по данным Роскомнадзора, является лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году.
«Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube», — цитирует 22 декабря РИА «Новости» пресс-службу Роскомнадзора. Причем 60% фейков, как отметили в ведомстве, связаны с темой COVID-19.
Вообще из-за фейков за год были наказаны сотни сайтов. «С начала 2020 года поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более чем 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора», — рассказали в Роскомнадзоре.