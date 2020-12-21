Беглов: Во что бы то ни стало надо снизить темпы распространения коронавируса в Петербурге

Непростой для всех 2020 год еще не закончился. Подводить его итоги мы будем позже. Сейчас для нас главное, чтобы система здравоохранения Петербурга была обеспечена всем необходимым. Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый, — заявил глава города 21 декабря в обращении на «Радио России». — Текущая задача города остается прежней — во что бы то ни стало снизить темпы распространения коронавирусной инфекции».



По его словам, город сейчас ждет большую партию вакцины. Фармбаза готова вместить до 150 тысяч доз. И когда они поступят, начнется запись на вакцинацию по телефону.