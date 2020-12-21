FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14
Печать

Беглов: Во что бы то ни стало надо снизить темпы распространения коронавируса в Петербурге

Непростой для всех 2020 год еще не закончился. Подводить его итоги мы будем позже. Сейчас для нас главное, чтобы система здравоохранения Петербурга была обеспечена всем необходимым. Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый, — заявил глава города 21 декабря в обращении на «Радио России». — Текущая задача города остается прежней — во что бы то ни стало снизить темпы распространения коронавирусной инфекции».

По его словам, город сейчас ждет большую партию вакцины. Фармбаза готова вместить до 150 тысяч доз. И когда они поступят, начнется запись на вакцинацию по телефону.

Как писала «Фонтанка», на утро 20 декабря в городе оставалось всего 27 свободных коек для взрослых. После обеда, как уточнили в комздраве, их число увеличилось за счет выписки части пациентов. А сейчас в городе готовятся развернуть дополнительные койки «Ленэкспо» и федеральные учреждения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Skazochny
Радует что сгнила власть не только в СПб, но и в целом в стране, это агония, немногим удастся скрыться от народного гнева
kuk-vasyusha
Опять усатый проснулся
Ioan4
А он хоть что-то сделал?
Школы на удаленку отправил?
Метро не увеличивать интервалы?
Закрыть ТРК?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний