Ожидавший выдворения мигрант решился на побег из больницы. С Петербургом он прощался неделю

Попавший в больницу мигрант не вынес ожидания выдворения и решился на побег. Его прощание с культурной столицей продолжалось неделю и закончилось близким общением с полицейскими.



Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, 28-летний уроженец Азербайджана попался на нарушении миграционного законодательства, после чего Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление о его принудительном выдворении за пределы России.



Беда не приходит одна — вскоре после этого иностранец попал в одну из городских больниц. По всей видимости, перспектива возвращения на родину его не прельщала, поэтому он решился на побег.

