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Ожидавший выдворения мигрант решился на побег из больницы. С Петербургом он прощался неделю

Попавший в больницу мигрант не вынес ожидания выдворения и решился на побег. Его прощание с культурной столицей продолжалось неделю и закончилось близким общением с полицейскими.

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, 28-летний уроженец Азербайджана попался на нарушении миграционного законодательства, после чего Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление о его принудительном выдворении за пределы России.

Беда не приходит одна — вскоре после этого иностранец попал в одну из городских больниц. По всей видимости, перспектива возвращения на родину его не прельщала, поэтому он решился на побег.

Затеряться среди городских улиц удалось, но ненадолго. Спустя неделю беглеца задержали на Литейном проспекте, после чего доставили в 78-й отдел полиции Центрального района.

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