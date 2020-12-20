Неизвестный пироман под Петербургом бросил бутылку с зажигательной смесью в парикмахерскую

Во Всеволожском районе Ленобласти ночью тушили пожар в салоне красоты. Об этом 20 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.



По данным ведомства, возгорание в парикмахерской по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино началось после того, как неизвестный разбил окно камнем и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью.



«В результате возгорания пострадавших нет. Владелец парикмахерской устанавливается. Полицией приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника», — уточнили в главке.

