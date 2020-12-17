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Путин: Локдаун в России вводить не планируется

В России не планируется вводить всеобщий локдаун из-за коронавируса. Об этом заявил 17 декабря президент Владимир Путин по итогам ежегодной пресс-конференции.

«Не планируется, я вам сразу могу сказать, и необходимости такой нет. Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно», — сказал глава государства. При этом он отметил, что не считает критичным закрытие кафе и ресторанов.

Отвечая на вопрос, сколько, по его мнению, продлится пандемия, Путин сказал, что это будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, а также от эффективности вакцины.

Усталость от пандемии нарастает, но ковид-диссидентство заканчивается после заражения, добавил Путин.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

Полную трансляцию с пресс-конференции читайте на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (5)

sektor7
Конечно нет необходимости. Вакцинация началась.
А включение прививки в список общеобязательных так совсем отличная новость.
Opioman
В Питере пусть это расскажет
blackcatwhitecat
Фонтанка, ну сделайте уже отдельную вкладку для этого, ну не возможно новости читать, "сказал, рассказал..." весь день...
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