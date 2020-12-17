Путин: Локдаун в России вводить не планируется

В России не планируется вводить всеобщий локдаун из-за коронавируса. Об этом заявил 17 декабря президент Владимир Путин по итогам ежегодной пресс-конференции.



«Не планируется, я вам сразу могу сказать, и необходимости такой нет. Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно», — сказал глава государства. При этом он отметил, что не считает критичным закрытие кафе и ресторанов.



Отвечая на вопрос, сколько, по его мнению, продлится пандемия, Путин сказал, что это будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, а также от эффективности вакцины.

