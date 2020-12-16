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В Петербурге ищут мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой

Следственный отдел по Василеостровскому району объявил в розыск 37-летнего Максима Красного. Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетней и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

По данным следствия, в конце июня Красный совершил сексуальное насилие над четырехлетней девочкой, находясь в квартире одного из домов по Среднему проспекту Васильевского острова.

По предварительной информации, Красный — гражданин Белоруссии, который наездами бывает в Петербурге с 2014 года.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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