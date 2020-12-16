«Чиновникам больше дано, с них больше спрос». Госдума легализовала штрафы для чиновников за оскорбления граждан. Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении штрафы для чиновников и должностных лиц всех уровней за оскорбление граждан, сообщает сайт парламента 16 декабря. Во втором чтении документ был принят накануне. «За оскорбление граждан чиновники могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с возможной дисквалификацией сроком до двух лет», — напоминает Госдума.

Депутаты одновременно расширили понятие «оскорбление». Под это определение подпадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме. «С хамством необходимо бороться, от кого бы оно ни исходило. Но если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Но вместе с этим мы говорим о том, что оскорбления, клевета недопустимы в социальных сетях. У нас сейчас социальные сети стали фактически теми же СМИ. И некоторые из них намного популярнее как раз за счет хайпа, за счет матерщины».

Одновременно со штрафами для чиновников депутаты ввели штрафы для граждан «за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме» — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. Для юрлиц — до 200 тыс. рублей.

