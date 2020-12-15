Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который увеличит штрафы для чиновников за оскорбление граждан

В новом законе предлагается считать публичным не только оскорбление, нанесенное во время выступления или через СМИ, но и распространенное в Интернете. Также законопроект вводит чиновников в список потенциальных нарушителей. Об этом сообщается 15 декабря на сайте Государственной думы.
«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», — говорится в проекте закона.
Кроме того, создатели законопроекта предлагают рассматривать оскорблениями не только высказывания с ненормативной лексикой, но и без нецензурной брани.
В случае принятия закона штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей (в настоящее время от 1 тыс. до 3 тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей (вместо нынешних 10–30 тысяч), а для юридических — от 100 до 200 тысяч (сейчас 50–100 тысяч).
За оскорбления в Интернете для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — до миллиона рублей.
Одним из авторов законопроекта стал председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отмечал: «Тема очень актуальная и злободневная, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти. Общество всегда очень болезненно реагирует на подобное».
Ранее Хинштейн рассказывал «Фонтанке» о том, как будет действовать новый закон и на что он повлияет.
Законопроект был внесен в Госдуму в мае этого года. Причиной стали скандалы из-за резких и оскорбительных слов, которые позволяли себе в отношении россиян чиновники в регионах. Например, иркутская чиновница назвала пострадавших от наводнения в Тулуне граждан «быдлом». Также ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких при обсуждении финансирования детских проектов сказала участникам, что государство «не просило вас рожать».