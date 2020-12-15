«Фонтанка» ищет редактора

Редакция «Фонтанки» открывает вакансию выпускающего редактора новостной ленты. Сменный график работы, оформление по ТК, зарплата по результатам собеседования.
Обязанности: формирование ленты новостей, мониторинг новостных лент городских и федеральных изданий, социальных сетей, телеграм-каналов, написание и редактирование текстов.
Требования к кандидату: грамотная письменная речь, знание правил русского языка, опыт редактирования/корректировки текстов не меньше 3 лет, умение качественно и быстро писать новостные тексты, понимание информационной повестки и умение ориентироваться в большом информационном потоке.
Резюме присылайте по адресу: mail@fontanka.ru.