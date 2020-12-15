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«Фонтанка» ищет редактора

Редакция «Фонтанки» открывает вакансию выпускающего редактора новостной ленты. Сменный график работы, оформление по ТК, зарплата по результатам собеседования.

Обязанности: формирование ленты новостей, мониторинг новостных лент городских и федеральных изданий, социальных сетей, телеграм-каналов, написание и редактирование текстов.

Требования к кандидату: грамотная письменная речь, знание правил русского языка, опыт редактирования/корректировки текстов не меньше 3 лет, умение качественно и быстро писать новостные тексты, понимание информационной повестки и умение ориентироваться в большом информационном потоке.

Резюме присылайте по адресу: mail@fontanka.ru.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

zelf
Меня возьмите. Я вам сделаю новостную ленту без коронавирусной истерии. Шутка.
bluxer
Грамотная письменная речь и знание города - не ваш конёк, друзья.
Рад бы помочь, но и так работы много.
Елена Смирнова
Давно пора, так как количество опечаток и ошибок в новостях от Фонтанки неприятно поражает
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