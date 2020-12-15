Найдена первая дикая норка, заразившаяся коронавирусом

Национальная лаборатория ветеринарной службы Минсельхоза США подтвердила первый случай заражения коронавирусом животного, обитающего в дикой природе. Инфекцию нашли у норки в штате Юта.
Как сообщает 15 декабря РИА Новости со ссылкой на инспекцию здоровья животных и растений США (APHIS), специалисты проводили эпидемиологическое исследование в окрестностях норковой фермы, где у животных выявили коронавирус, и нашли SARS-CoV-2 у дикого зверька. «Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2», — говорится в заявлении APHIS. А также подчёркивается, что доказательств циркуляции вируса в диких популяциях пока нет.
Информацию передали во Всемирную организацию по охране здоровья животных.
По данным ВОЗ, коронавирус у норок зафиксировали в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Также его выявили среди норок в Польше и Литве.