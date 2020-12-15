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Найдена первая дикая норка, заразившаяся коронавирусом

Национальная лаборатория ветеринарной службы Минсельхоза США подтвердила первый случай заражения коронавирусом животного, обитающего в дикой природе. Инфекцию нашли у норки в штате Юта.

Как сообщает 15 декабря РИА Новости со ссылкой на инспекцию здоровья животных и растений США (APHIS), специалисты проводили эпидемиологическое исследование в окрестностях норковой фермы, где у животных выявили коронавирус, и нашли SARS-CoV-2 у дикого зверька. «Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2», — говорится в заявлении APHIS. А также подчёркивается, что доказательств циркуляции вируса в диких популяциях пока нет.

Информацию передали во Всемирную организацию по охране здоровья животных.

По данным ВОЗ, коронавирус у норок зафиксировали в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Также его выявили среди норок в Польше и Литве.

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Комментарии (3)

264535571
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо......
vader
Теперь будут уничтожать всех диких норок?
Вася ПУПКИН
Долго искали потом ловили, теперь будут искаль и ловить чтобы отдать результаты анализов.
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