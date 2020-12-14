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Россияне не увидят санкционки до конца следующего года. Правительство продлило продуктовое эмбарго

Правительство России приняло решение продлить продовольственное эмбарго до 31 декабря 2021 года.

«Правительство РФ в соответствии с указом президента от 21 ноября 2020 года продлило действие специальных экономических мер (продовольственное эмбарго) до 31 декабря 2021 года», — сообщает 14 декабря «Интерфакс».

Режим контрсанкции был также дополнен продукцией из Великобритании, которая выходит из Евросоюза. До конца следующего года продлили и решение об уничтожении ввозимой санкционки.

Продуктовое эмбарго введено указом президента России Владимира Путина в ответ на экономические санкции Евросоюза. В августе 2014 года он подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Под запрет попал ряд продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии.

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Комментарии (28)

Skazochny
Правильно,мочи пролов.
Kotkuza
Как плачутся эти американские вассалы , они теряют каждый год 21 миллиард евро от российских санкций.. Мелкобританцы уже сбежали из ЕС, другие на подходе. Аминь. 👹👺☠👻👽
Kotkuza
Ой... Я сейчас сдохну без кусочка пармезана, хамона или польских яблок..🍕🍖🍹🍎🍒🍓🍅🍆🍄
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