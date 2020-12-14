Россияне не увидят санкционки до конца следующего года. Правительство продлило продуктовое эмбарго

Правительство России приняло решение продлить продовольственное эмбарго до 31 декабря 2021 года.



«Правительство РФ в соответствии с указом президента от 21 ноября 2020 года продлило действие специальных экономических мер (продовольственное эмбарго) до 31 декабря 2021 года», — сообщает 14 декабря «Интерфакс».

Режим контрсанкции был также дополнен продукцией из Великобритании, которая выходит из Евросоюза. До конца следующего года продлили и решение об уничтожении ввозимой санкционки.

Продуктовое эмбарго введено указом президента России Владимира Путина в ответ на экономические санкции Евросоюза. В августе 2014 года он подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Под запрет попал ряд продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии.