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Из ледяного плена в Финском заливе спасли чайку

Чайку вызволили изо льда Финского залива сотрудники МЧС. Как сообщили 13 декабря в пресс-службе регионального управления, сигнал о несчастной птице поступил от неравнодушных горожан на неделе.

«Хвост и лапы пернатого обросли толстым слоем наледи. Спасатели забрали чайку в часть и отогрели, а затем выпустили в естественную среду обитания», — заявили в МЧС.

Ранее в аналогичной беде не оставили гусыню в Москве. Птица вмерзла в пруд и тоже не могла самостоятельно выбраться.

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Комментарии (2)

OlegK
Наверное опечатка.
Yourock
9-го сообщили, 13-го освободили, все правильно сделали, как время оказалось свободное , так и поехали спасать
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