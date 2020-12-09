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Парконы Петербурга готовы к зиме. Смольный отчитался, как штрафовали за парковку в ноябре

Городская система фиксации нарушений ПДД в Петербурге готова к зиме, хоть пока она в городе только календарная, заявили 9 декабря в пресс-службе комитета по информатизации и связи. За последний месяц осени более 2,5 тысячи автомобилистов оштрафовали за нарушение правил парковки, предусмотренных для удобства уборки улиц.

Как сообщили в пресс-службе, совместно с УГИБДД во всех районах Петербурга мобильные парконы фиксируют несоблюдение требований дорожных знаков «Остановка запрещена» с табличкой «Время действия». В ноябре 2020 года было зафиксировано более 2600 нарушений правил парковки. Лидерами по их количеству стали Калининский, Красногвардейский, Выборгский и Красносельский районы.

Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Время действия» установлены по адресной программе комитета по благоустройству, чтобы дорожно-эксплуатационные и коммунальные службы могли беспрепятственно убирать улицы. Нарушение, согласно ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, карается штрафом в 3000 рублей.

Сейчас в Петербурге работают 27 мобильных парконов, которые автоматически фиксируют нарушения парковки. Для этого автомобиль с оборудованием не менее 3 раз с интервалом не менее 5 минут проезжает один и тот же участок. Работают они и днём и ночью — в зависимости от времени действия дорожных знаков, а маршруты в первую очередь затрагивают узкие улицы и боковые проезды с беспорядочной парковкой.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на портале «Открытые данные Санкт-Петербурга». Карта мест размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации опубликована на сайте ГИБДД РФ.

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Комментарии (2)

Peshekhod
Набивают себе мошну необоснованными штрафами. Фиксируют якобы нарушение парковки не в тот день и не в то время. Доколе!?
AP-SPb
"Лидерами ... стали Калининский, Красногвардейский, Выборгский и Красносельский" - сюр какой-то. От забитых автохламом вдоль и поперёк улиц и тротуаров не пройти не проехать по центральным улочкам, а лидером стал Красносельский. Сбеглов просто издевается над петербуржцами.
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