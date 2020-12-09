Парконы Петербурга готовы к зиме. Смольный отчитался, как штрафовали за парковку в ноябре

Городская система фиксации нарушений ПДД в Петербурге готова к зиме, хоть пока она в городе только календарная, заявили 9 декабря в пресс-службе комитета по информатизации и связи. За последний месяц осени более 2,5 тысячи автомобилистов оштрафовали за нарушение правил парковки, предусмотренных для удобства уборки улиц.



Как сообщили в пресс-службе, совместно с УГИБДД во всех районах Петербурга мобильные парконы фиксируют несоблюдение требований дорожных знаков «Остановка запрещена» с табличкой «Время действия». В ноябре 2020 года было зафиксировано более 2600 нарушений правил парковки. Лидерами по их количеству стали Калининский, Красногвардейский, Выборгский и Красносельский районы.