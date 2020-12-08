«На удаленку навсегда». Как богатеет IT-фирма, которой для работы в карантин нужен только Интернет

Коронавирусная стихия заставила большинство предпринимателей перевести сотрудников на удаленную работу. Тем, кто раньше не продавал товары или услуги в Интернете, пришлось срочно заняться сайтом, заключать договоры с маркетплейсами, активно работать с соцсетями. Можно сказать, что профессионалам в области IT-технологий крупно повезло — в Интернете, куда коронавирус загнал бизнесменов, они чувствуют себя как рыба в воде. Так, одному из участников проекта «Фонтанки» «Покупай у своих» удалось значительно повысить выручку и увеличить штат.
«23 марта мы приняли решение перейти на удаленку всей командой. Надо сказать, что исторически половина компании у нас распределена по стране. Вторая часть команды занимала два офиса в БЦ, — рассказывает Дмитрий Молчанов, владелец и руководитель компании, предоставляющей IT-услуги и сервисы для удаленной работы. — Специфика нашей работы позволила без проблем стартануть работу за один день. Еще день понадобился, чтобы сотрудникам взять в офисе какое-то дополнительное оборудование, чтобы было комфортнее работать дома, — кому второй монитор, кому стационарный ip-телефон, а кому гарнитуру. Все рабочие приложения и сервисы у нас и так в облаке, поэтому для работы из другой локации нужен только Интернет. И всё».
Фирма отказалась от аренды одного из помещений, а собственник второго пошел навстречу и предоставил скидку. Таким образом удалось сэкономить на аренде 50% — сначала благодаря договоренностям с арендодателем, затем за счет сокращения занимаемых площадей.
За время пандемии компания провела несколько больших внедрений продукта, при этом не было ни одной очной встречи — только скайп, зум и их аналоги. «Все этапы выполнения работ проводились без выезда к клиенту, удаленно. Мы провели впервые онлайн-обучение на 300 человек, и средний балл от клиента за качество обучения был 9,7 по 10-балльной шкале, — делится Молчанов. — По результатам работы руководство компании приняло решение навсегда перевести 50% компании полностью на удаленную работу. А это возможность дополнительной экономии на организации рабочих мест и арендуемых помещений и возможность нанимать сотрудников в любом регионе РФ и ближнем зарубежье».
По словам предпринимателя, выручка начала замедляться в марте, незначительно снизилась в апреле, а затем начался ее рост почти до 50% к показателям прошлого года. Август стал вообще рекордным для компании.
«Выручка из-за нашей специфики выросла, скомпенсировав естественный отток клиентов, которых сильно подкосила пандемия. Да и многие, у кого появились затруднения, в свою очередь, попросили скидки у нас, — делится Дмитрий. — Штат сохранили полностью, даже нарастили. Кстати, ввиду закрытия многих компаний выбор по вакансиям более чем представительный и огромное число откликов. Сейчас активно работаем, ценность нашей работы резко возросла и стала понятной клиентам без дополнительных усилий».
Сотрудники фирмы так и остались на удаленке — в офисе бывают 1–2 человека. «Мы не снижаем, а даже усиливаем наши шаги по маркетингу и продажам, активизируем работу с существующими клиентами, помогаем им в это непростое время, — говорит владелец компании. — Все клиенты настроены на работу, и никто не планирует бросить все и закрыться. Бьются до последнего и готовы перестраиваться. Предприниматели трансформируют свое мышление и не сдаются, и это здорово!»
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