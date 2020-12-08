Из лесу елочку не взяли мы домой. Спрос на живые ели у россиян упал на треть

Россияне выбирают искусственные ели из-за тенденции на экологичность, а также желания сэкономить.

«В России увеличивается тенденция сохранения лесного фонда. Заготовка новогодних елок снизилась за последние три года уже на 30%», — сообщает 8 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

Исследователи отмечают, что интерес к искусственным елям связан с ростом экологической сознательности россиян и желанием сэкономить. Кроме того, жители РФ хотят избавиться от хлопот по ежегодной покупке и утилизации елей.